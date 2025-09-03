Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 19:16
Dónde VER EN VIVO Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de la Eliminatoria
Argentina buscará sellar el paso de Messi por las Eliminatorias con un triunfo en casa.
La noche del jueves en el Estadio Monumental promete ser inolvidable. El duelo entre Argentina y Venezuela, válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, no será un partido más: marcará el último encuentro de Lionel Messi como local en esta clase de competencias. Un acontecimiento que trasciende lo deportivo y que tiene a los aficionados pendientes de un adiós cargado de emoción.
El fervor popular en Buenos Aires es evidente. Las entradas se agotaron en cuestión de horas, reflejo de la expectativa generada por la despedida del capitán albiceleste. Para Messi, este momento es la ocasión de decir adiós en casa a un proceso que lo llevó a cumplir el sueño más grande: levantar la Copa del Mundo en 2022. “Siempre es especial jugar en casa, y este será un momento muy emotivo para mí”, señaló el rosarino en la antesala del compromiso, consciente de la magnitud de la jornada.
Desde el plano futbolístico, el conjunto conducido por Lionel Scaloni ya aseguró su presencia en el Mundial 2026, lo que le permite encarar el choque con menos presión y más libertad para probar alternativas. El estratega ha sabido combinar experiencia con juventud, y este partido servirá como escenario para dar minutos a promesas emergentes, mientras figuras históricas como Ángel Di María se despiden paulatinamente de la escena internacional.
Por su parte, la Vinotinto llega con la ilusión intacta de hacer historia. El plantel que dirige Fernando Batista se mantiene en la pelea por un cupo mundialista, un objetivo que nunca antes logró alcanzar. Con futbolistas de jerarquía como Salomón Rondón y el habilidoso Yeferson Soteldo, el equipo venezolano aterriza en Buenos Aires dispuesto a sumar, convencido de que cada punto puede ser decisivo en su camino.
Argentina vs Venezuela se VERÁ EN VIVO POR:
El partido entre Argentina y Venezuela se verá EN VIVO desde las 06:30 p.m. hora colombiana, como todas las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Horarios Argentina vs Venezuela
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30
Venezuela y Bolivia: 19:30
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
La cita también servirá para medir contrastes. Mientras la Albiceleste busca cerrar una etapa gloriosa con su máxima figura frente a su público, los venezolanos pretenden confirmar que su crecimiento es real y que están listos para dejar atrás el papel de equipo emergente. El choque en el Monumental, por tanto, no solo define puntos, sino que proyecta sueños y legados.
Más allá de lo que dicte el marcador, la atención estará centrada en Lionel Messi, quien vivirá su última función en Eliminatorias como local. El Monumental, testigo de innumerables gestas futbolísticas, se prepara para aplaudir al jugador que cambió la historia de la selección. Una noche de despedida y esperanza aguarda, donde la emoción y la competitividad se entrelazarán en el césped de Núñez.
