Cómo VER EN VIVO Venezuela Vs Colombia.
Fútbol
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 14:59

Dónde VER EN VIVO Venezuela Vs Colombia por la fecha 18 de la Eliminatoria

Colombia visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturin.

La Selección Colombia está lista para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando este martes 9 de septiembre a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturin.

El equipo colombiano afronta el compromiso con la clasificación asegurada al Mundial, después de superar en la jornada 18 a Bolivia y llegar a 25 unidades.

Colombia será juez de Venezuela, que sigue en disputa por la séptima casilla del clasificatorio, que le daría la clasificación al repechaje intercontinental. 

Por otro lado, el seleccionado venezolano tratará de sacudirse de la derrota sufrida ante Argentina e intentará sacar un resultado positivo para superar a Bolivia en la tabla.

Venezuela Vs Colombia: por dónde VER EN VIVO la fecha 18 de la Eliminatoria 

El partido entre Venezuela y Colombia por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se jugará este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el Canal RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez.

También se podrá seguir EN VIVO por La FM y la APP del Canal RCN con la narración de Eduardo Luis y los comentarios de Juan Felipe Cadavid.

