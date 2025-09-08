Dónde VER EN VIVO Venezuela Vs Colombia por la fecha 18 de la Eliminatoria

La Selección Colombia está lista para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando este martes 9 de septiembre a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturin.

El equipo colombiano afronta el compromiso con la clasificación asegurada al Mundial, después de superar en la jornada 18 a Bolivia y llegar a 25 unidades.

Colombia será juez de Venezuela, que sigue en disputa por la séptima casilla del clasificatorio, que le daría la clasificación al repechaje intercontinental.

Por otro lado, el seleccionado venezolano tratará de sacudirse de la derrota sufrida ante Argentina e intentará sacar un resultado positivo para superar a Bolivia en la tabla.