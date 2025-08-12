Donnarumma estalla contra PSG: "triste o decepcionado"

"Lamentablemente alguien ha decidido que yo no podía seguir formando parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y triste", confesó, en un comunicado publicado en francés, inglés e italiano en su cuenta personal de Instagram.

Luego de protagonizar una temporada histórica, en la que el PSG ganó Liga, Copa y Supercopa en Francia, su primera Liga de Campeones y en la que alcanzó la final del recién creado Mundial de Clubes, el equipo parisino decidió apostar por Chevalier, procedente del Lille.

De cara a la Supercopa de Italia, que se celebra el miércoles en Udine contra el Tottenham Hotspur, Donnarumma, cuyo contrato expira en junio de 2026 y tras el estancamiento de su renovación, no fue convocado, una clara señal de que ya no entra en los planes del club tras la llegada de Chevalier.