Dorival no demoró tras salir de Brasil y consiguió club: hay acuerdo

No hubo más tiempo para Dorival Júnior en la selección de Brasil después de un irregular camino por las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador brasileño ex Sao Paulo tomó las riendas y no duró mucho en el cargo dejando a la ‘Canarinha’ con una de las peores clasificatorias en su historia. Alcanzó a estar un año y la derrota en el clásico sudamericano contra Argentina lo fulminó.

Sin Dorival Júnior en el cargo, Brasil le pasa la página a esta situación y deberá recuperarse a la espera de que definan a un nuevo director técnico para tomar las riendas a falta de cuatro partidos para acabar las Eliminatorias Sudamericanas. Suenan candidatos como Jorge Jesús, Carlo Ancelotti, entre otros.

Vea también: Bucaramanga asaltó a Racing y está en la cima: así quedó el Grupo E de Libertadores

La salida de Dorival, además de todo, deja malestar en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que podría dar el golpe en la historia y contratar a un entrenador extranjero. Mientras tanto, el anterior orientador de Brasil ya tendría un nuevo cargo en clubes después de ofertas de dos grandes e históricos de Brasil.

EL NUEVO EQUIPO DE DORIVAL JÚNIOR TRAS SALIR DE BRASIL

Tras ser despedido de la selección de Brasil, el nombre de Dorival Júnior estaba sonando fuertemente en diferentes clubes de la liga local. El primero fue Fluminense que, por el adiós de Mano Menezes, querían firmar al entrenador de 62 años de manera inmediata. Terminó llegando Renato Gaúcho.

Luego, apareció un viejo conocido, que, de hecho, lo catapultó a la selección de Brasil. Dorival Júnior ya había dirigido en el Sao Paulo y ahora podría tener una nueva oportunidad por la posible salida de Luis Zubeldía que podría ocurrir en las próximas fechas.

Le puede interesar: Revelan motivo por el que selección Colombia no fue invitada a la Copa Oro 2025

Justamente, el jueves 10 de abril, el periodista Alexandre Praetzel indicó cuál sería el plan para que Dorival Júnior después de salir de la selección de Brasil llegue a un club como el Sao Paulo. De hecho, la información confirma que ya tendría acuerdo verbal con la institución paulista.

Alexandre Praetzel sentenció que es la única forma para que Dorival vuelva a los clubes, “solo volverá a trabajar en el São Paulo. Ya existe un acuerdo verbal: si Zubeldía se marcha, Dorival será el nuevo entrenador del São Paulo y asumirá el cargo de inmediato”. Y es que, Zubeldía no vive su mejor momento como entrenador del cuadro Tricolor que igualó a dos tantos ante Alianza Lima en la fecha pasada de la Copa Libertadores.