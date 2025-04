Dorival tendría nuevo club tras salir de Brasil: dirigiría a estrella de Selección Colombia

Después de las Eliminatorias Sudamericanas del mes de marzo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no tuvo piedad con el presente de Dorival Júnior y, pese a estar en zona de clasificación directa para el Mundial de 2026, le rescindieron su contrato de la selección de Brasil.

Un 4-1 contra Argentina que significó el adiós de Dorival Júnior y que ha dejado a Brasil con varios rumores sobre el nuevo director técnico. Suenan Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Jorge Jesús, tres candidatos que cambiarían la historia del seleccionado.

Pero, la gran pregunta es, ¿qué será del futuro de Dorival Júnior? Pues, todo parece indicar que hay dos equipos que estarían pendientes del ex Sao Paulo y hay uno de esos dos elencos que tiene varios jugadores colombianos.

EL NUEVO EQUIPO DE DORIVAL JÚNIOR

Hay dos equipos que quieren contar con Dorival Júnior en este futuro inmediato. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Fluminense que acabó el vínculo con Mano Menezes después de perder 2-0 contra Fortaleza en el primer partido del Brasileirao. Los malos resultados en el Campeonato Carioca también ayudaron para que el entrenador, que tuvo pasado en la selección de Brasil dejara su cargo.

El otro sería un regreso al Sao Paulo, pues, hace unos días, salió que el equipo paulista no estaba totalmente a gusto con la gestión de Luis Zubeldía y que Dorival podía volver a tomar las riendas. No obstante, esto se ha apagado un poco más y ahora compite por llegar a Fluminense.

Fluminense afrontará la Copa Sudamericana y deberá iniciar con un buen semblante la competencia internacional cuando visite la ciudad de Manizales para enfrentar a Once Caldas. Jhon Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes se quedaron sin entrenador y esperan la llegada de un técnico top para poder hacer una buena presentación en la Copa Sudamericana y en el Brasileirao.

La prensa brasileña sostiene que Dorival sería el primer candidato para tomar la dirección técnica. La Agencia RTI Esporte señaló que Mário Bittencourt, presidente de Fluminense quiere contar con el reciente estratega cesado de la selección de Brasil. De igual manera, no hay nada concreto y no ha habido contactos.

Felipe Melo, quien jugó en Fluminense, sostuvo en Fechamento sportv que no lo pensaría dos veces y que si fuera por él, llamaría de una vez a Dorival para concretarlo, “si tuviera la pluma, iría por Dorival. Un tipo ganador, acostumbrado a grandes clubes. O el propio Renato Gaúcho, que ya tiene historia en el club. Fluminense tiene que soñar con luchar títulos importantes. La Sudamericana que el club aún no ha ganado, volver a ganar la Copa do Brasil, el Brasileiaro... la plantilla está ahí. Mantuvo a Arias, que es uno de los mejores de Brasil”.

El anterior director técnico de la selección de Brasil no sería el único candidato. Tite, quien también dirigió a la ‘Canarinha’ en Mundiales y que cerró recientemente su paso por Flamengo, podría ser el otro perfil que les interesa al Fluminense para el Brasileirao y Copa Sudamericana.