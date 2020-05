Dorlan Pabón dijo su verdad sobre los mencionados "problemas" con James

Uno de los episodios polémicos de los últimos años de la Selección Colombia se dio en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, donde Dorlan Pabón y James Rodríguez habrían tenido una discusión para decidir el pateador de un tiro libre en un cotejo contra Ecuador en Quito.

Después de ese momento, Dorlan Pabón no fue convocado de nuevo a la Selección Colombia y James empezó a levantar su nivel, tanto en el fútbol europeo, como en la ‘tricolor’. Por ende, los rumores no se hicieron esperar y todavía ‘menín’ responde sobre el episodio y niega situaciones adversas en el combinado patrio.

Lea también: Liga Española confirmó cinco casos de coronavirus y ponen en jaque la reanudación

Tuve muy poca estabilidad y no me podía acomodar a la Selección. Nunca tuve ningún problema con James. Fue un tema de gustos del entrenador (Pékerman) y había otros jugadores que estaban en mejor nivel. El entrenador tiene razones, nunca tuve problemas con él y siempre di lo mejor. Al final, nunca supe por qué no me volvieron a convocar", señaló Pabón en diálogo con ‘Felipe Muñoz’ en redes sociales.

Además, el experimentado jugador, de recordado trasegar en Atlético Nacional, reiteró su deseo de vestir la camiseta verdolaga en los últimos años de su carrera y confesó que no desiste de la idea de volver a la Selección Colombia, aunque es consciente que ya no es tan factible por su alta edad, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano.

De interés: Gloria en la pandemia: dos colombianos, campeones en el fútbol de Nicaragua

Antes del periplo de José Pékerman en Colombia, Pabón tuvo convocatorias con el ‘Bolillo’ Gómez y Leonel Álvarez, siendo uno de los jugadores desequilibrantes del equipo.