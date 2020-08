Dorlan Pabón rompió el silencio sobre su relación con James y Pékerman en la Selección

Una de las grandes incógnitas de los últimos años en la Selección Colombia es la verdad sobre la desaparición de Dorlan Pabón en las convocatorias del técnico José Pékerman, de manera casi espontánea en los partidos de las Eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014.

Tras un partido contra Ecuador y la supuesta discusión por el cobro de un tiro libre se desató una ola de rumores sobre lo que sería una mala relación entre el habilidoso atacante del Monterrey mexicano y el entrenador José Pékerman. Además, se mencionaba que también tenía diferencias con James Rodríguez.

Años después, el delantero contó su versión de lo sucedido y lamentó no estar más en la ‘tricolor’: “Eso también me lo pregunto yo todos los días, acá en México es en donde he estado siempre en mi nivel, siempre he marcado diferencia, he hecho un buen trabajo personal como grupal y he hecho historia acá. Creo que he tenido muchos méritos para estar en la selección, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hay compañeros que están en otro nivel, será que hay que seguir trabajando para que ojalá pueda volver a llegar la oportunidad porque el sueño de uno es volver a la selección”.

Sobre supuestas diferencias con Pékerman por su esquema táctico, señaló: "Eso es mentira, creo que uno como jugador profesional y como persona… Estar en la selección, así ten pongan de arquero, lo vas a disfrutar. En cualquier posición que te pongan vas a rendir y dar lo mejor porque el sueño de todo futbolista es llegar a la selección, entonces estar en la selección y decirle al cuerpo técnico que quiero jugar de esta manera o en esta posición, no… Tampoco hasta por allá, uno tiene que ser profesional y sus cosas como son”.

“Yo nunca le dije nada al profe y con respeto, antes estaba a disposición en lo que pudiera aportar mi granito de arena, así fuera defensa o volante, de lo que me pusieran. Así fueran diez o quince minutos, lo que fuera, pero igual dejar todo en la cancha”, agregó.

Además, habló de su relación con James y otros compañeros de la época: “Siempre mantengo agradecido con todos, con Zúñiga, Yepes, con el mismo James y con 'Gio'. Yo de la selección salí muy bien, nunca tuve problemas con ninguno, porque decían que con James… Hay veces que James está en Colombia y jugamos la 'recochita', conversamos y todo. Nunca tuve un problema con él porque somos profesionales y estamos muy grandecitos para eso”.

“Todo lo que dice la gente y todo eso, afuera pueden decir muchas cosas, pero la realidad es la que vivimos adentro y nunca tuvimos ningún problema en ninguna ocasión", cerró Dorlan Pabón.