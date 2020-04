Dos años después, Carlos Bacca rompió el silencio sobre el penalti contra Inglaterra

Uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la Selección Colombia se dio en el Mundial de Rusia 2018, luego que el equipo que dirigía José Pékerman haya logrado un heroico empate en el último minuto del tiempo reglamentario contra Inglaterra en octavos de final; forzando así el alargue y la definición por penales.

Lastimosamente, la tanda de penales quedó marcada por el penal que erro el delantero Carlos Bacca, quien pateó un pálido cobro que fue de fácil resolución para el guardameta británico. A eso se le sumo el de Uribe que se estrelló en el palo y Colombia volvió a casa antes de lo pensado. El delantero del Villarreal quedó en el ojo del huracán y ha roto su silencio sobre esa noche en Rusia.

“Si está la posibilidad de cobrarlo a hora mismo, lo cobraría; no tengo problema porque creo que soy un jugador con personalidad y responsabilidad. Si me toca, lo haré; no será el primero que bote, ni el primero que haga”, señaló el atacante en diálogo con ESPN.

Y luego se mostró en buen estado luego de lo que sucedió y las duras críticas que le llovieron: “Estoy tranquilo, son cosas que pasan… Yo confío en Dios, me pasó a mí y él me ha dado la bendición para levantarme con más fuerza y después de eso he salido adelante”, puntualizó.

Actualmente, Carlos Bacca defiende los intereses del Villarreal de España y, aunque no tiene la continuidad que él espera, busca mantenerse en Europa un tiempo más antes de regresar al fútbol colombiano, donde despertó rumores en el pasado mercado de fichajes.