Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 16:20
Dos colombianos en el once ideal de la fecha 17 en las Eliminatorias
Las figuras de la Selección Colombia fueron reconocidos por especialistas en análisis de datos deportivos.
La más reciente jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó varias historias para destacar, pero en el caso de Colombia hubo dos protagonistas indiscutibles: James Rodríguez y Luis Díaz. Ambos futbolistas no solo fueron claves en la goleada 3-0 frente a Bolivia, sino que también fueron incluidos en el XI ideal de la fecha 17.
Lea también: ¿James se retirará de la Selección Colombia después del Mundial 2026?
El regreso de James a un nivel superlativo fue evidente en el Metropolitano de Barranquilla. El capitán abrió el marcador y encaminó a la Selección hacia una victoria contundente que aseguró la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Su desempeño fue calificado con un 8.5, una de las notas más altas de la jornada, lo que ratifica la importancia de su talento y liderazgo dentro del campo.
En otras noticias
¿El trabajo de Lorenzo es bueno?
James y Luis Díaz entre los mejores calificados de la fecha 17 de las Eliminatorias
Por otro lado, el extremo guajiro Luis Díaz volvió a ser determinante con su desborde y capacidad para asociarse con sus compañeros. Además de ser una amenaza constante en el frente de ataque, aportó una asistencia en el tercer gol que cerró la fiesta en Barranquilla. Su calificación final de 8.0 lo convirtió en uno de los mejores extremos de la fecha, consolidando su condición de referente ofensivo en el continente.
El equipo ideal del portal especializado Sofascore reunió a varias de las estrellas de la región. En el arco apareció Rafael Romo (Venezuela); la defensa estuvo conformada por Wesley (Brasil), Cristian Romero y Nicolás Otamendi (Argentina), además de Douglas dos Santos (Brasil). En la mitad del campo acompañaron a James y Díaz los volantes Bruno Guimarães (Brasil) y Giorgian De Arrascaeta (Uruguay). En ataque, nada menos que Lionel Messi (Argentina) y Rodrigo Aguirre (Uruguay) completaron la delantera.
El reconocimiento llega en un momento especial para el combinado tricolor. La victoria frente a Bolivia selló la clasificación a la Copa del Mundo 2026, una meta que se venía buscando desde hace años tras la ausencia en Qatar 2022. El abrazo entre James y Díaz al final del encuentro fue el reflejo de la unión y la ilusión que transmite esta generación, capaz de devolver a la Selección a los primeros planos internacionales.
Las estadísticas avalan lo conseguido por los dos jugadores. James no solo marcó un gol, también completó un alto porcentaje de pases acertados y mostró precisión en la creación. Díaz, en cambio, destacó por su capacidad de desequilibrio y velocidad, además de esa asistencia que terminó por sentenciar la goleada. Ambos números refuerzan que no se trata de una casualidad, sino de un presente sólido.
🎥 ¡𝟑 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒂𝒍 𝑴𝑼𝑵𝑫𝑰𝑨𝑳! 🔥🔥🔥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025
🇨🇴 3-0 🇧🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/QLEROnv44m
Eliminatoria CONMEBOL EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
El partido de la Selección Colombia frente a Venezuela se verá por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2