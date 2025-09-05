Dos colombianos en el once ideal de la fecha 17 en las Eliminatorias

James y Luis Díaz entre los mejores calificados de la fecha 17 de las Eliminatorias

Por otro lado, el extremo guajiro Luis Díaz volvió a ser determinante con su desborde y capacidad para asociarse con sus compañeros. Además de ser una amenaza constante en el frente de ataque, aportó una asistencia en el tercer gol que cerró la fiesta en Barranquilla. Su calificación final de 8.0 lo convirtió en uno de los mejores extremos de la fecha, consolidando su condición de referente ofensivo en el continente.

El equipo ideal del portal especializado Sofascore reunió a varias de las estrellas de la región. En el arco apareció Rafael Romo (Venezuela); la defensa estuvo conformada por Wesley (Brasil), Cristian Romero y Nicolás Otamendi (Argentina), además de Douglas dos Santos (Brasil). En la mitad del campo acompañaron a James y Díaz los volantes Bruno Guimarães (Brasil) y Giorgian De Arrascaeta (Uruguay). En ataque, nada menos que Lionel Messi (Argentina) y Rodrigo Aguirre (Uruguay) completaron la delantera.

El reconocimiento llega en un momento especial para el combinado tricolor. La victoria frente a Bolivia selló la clasificación a la Copa del Mundo 2026, una meta que se venía buscando desde hace años tras la ausencia en Qatar 2022. El abrazo entre James y Díaz al final del encuentro fue el reflejo de la unión y la ilusión que transmite esta generación, capaz de devolver a la Selección a los primeros planos internacionales.

Las estadísticas avalan lo conseguido por los dos jugadores. James no solo marcó un gol, también completó un alto porcentaje de pases acertados y mostró precisión en la creación. Díaz, en cambio, destacó por su capacidad de desequilibrio y velocidad, además de esa asistencia que terminó por sentenciar la goleada. Ambos números refuerzan que no se trata de una casualidad, sino de un presente sólido.