Tres colombianos en el once ideal de la última fecha doble de Eliminatorias

Así quedó el once ideal de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias

Ese rendimiento no solo lo ubicó junto a potencias como Brasil y Uruguay, sino que además le devolvió al público la ilusión. Como resume el propio seleccionador: “Este grupo demostró carácter y calidad en los momentos determinantes”.

Dentro del grupo de futbolistas reconocidos por la CONMEBOL, el mediocampista Jefferson Lerma fue destacado por su equilibrio en la zona de contención, liderando recuperaciones y dando salida limpia. A su lado, James Rodríguez volvió a ser el cerebro del equipo, sumando goles y asistencias en partidos claves.

De hecho, terminó como el máximo asistidor de las Eliminatorias con siete pases de gol, incluido un doble aporte frente a la Vinotinto. En ataque, Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, se robó los focos al anotar cuatro goles en un solo encuentro, sus primeras celebraciones con la camiseta nacional.

El listado elaborado por CONMEBOL refleja la diversidad y competitividad de la región. Bajo los tres palos se ubicó Alisson Becker (Brasil). La zaga la integraron Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador) y Piero Hincapié (Ecuador). En el mediocampo, además de Lerma y James, estuvo Matías Galarza (Paraguay).

En la delantera, acompañando a Suárez, se destacaron Lionel Messi (Argentina) y Miguel Terceros (Bolivia), autor del penal que mantiene viva la esperanza verde en el repechaje.