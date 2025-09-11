Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 17:34
Tres colombianos en el once ideal de la última fecha doble de Eliminatorias
Colombia sumó dos triunfos y aunque tuvo rivales de poco peso, cumplió con los deberes-
El final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó claro que la Selección Colombia atraviesa un momento dulce. Tras un arranque irregular, el combinado nacional cerró con dos triunfos resonantes que no solo le dieron el billete directo al torneo más importante del planeta, sino que también le permitieron liderar la presencia de futbolistas en el XI ideal elegido por CONMEBOL. Con tres nombres de peso en esa formación, la “Tricolor” envió un mensaje de autoridad al continente.
Lea también: Colombia ya juega el Mundial; en top 5 de países que más solicitaron entradas
Luego de semanas de incertidumbre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró su mejor versión en el momento crucial. Primero venció 3-0 a Bolivia en Barranquilla y luego aplastó 6-3 a Venezuela en Maturín, resultados que le aseguraron el tercer lugar de la tabla con 28 puntos.
En otras noticias
¿James o Lucho? El mejor jugador de Colombia en la Eliminatoria
Así quedó el once ideal de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias
Ese rendimiento no solo lo ubicó junto a potencias como Brasil y Uruguay, sino que además le devolvió al público la ilusión. Como resume el propio seleccionador: “Este grupo demostró carácter y calidad en los momentos determinantes”.
Dentro del grupo de futbolistas reconocidos por la CONMEBOL, el mediocampista Jefferson Lerma fue destacado por su equilibrio en la zona de contención, liderando recuperaciones y dando salida limpia. A su lado, James Rodríguez volvió a ser el cerebro del equipo, sumando goles y asistencias en partidos claves.
De hecho, terminó como el máximo asistidor de las Eliminatorias con siete pases de gol, incluido un doble aporte frente a la Vinotinto. En ataque, Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, se robó los focos al anotar cuatro goles en un solo encuentro, sus primeras celebraciones con la camiseta nacional.
El listado elaborado por CONMEBOL refleja la diversidad y competitividad de la región. Bajo los tres palos se ubicó Alisson Becker (Brasil). La zaga la integraron Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador) y Piero Hincapié (Ecuador). En el mediocampo, además de Lerma y James, estuvo Matías Galarza (Paraguay).
En la delantera, acompañando a Suárez, se destacaron Lionel Messi (Argentina) y Miguel Terceros (Bolivia), autor del penal que mantiene viva la esperanza verde en el repechaje.
¡El equipo ideal de las últimas fechas en las #EliminatoriasSudamericanas! 🔝— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 11, 2025
A equipe ideal das últimas #EliminatoriasSulAmericanas! 👏 pic.twitter.com/kgEknpXXkG
Que Colombia sea el país con más representantes en este XI ideal no es casualidad. Los resultados, el rendimiento individual y el compromiso colectivo explican esta presencia.
Le puede interesar: Referente confirmó su retiro tras la goleada de Colombia ante Venezuela
Sin embargo, el propio Lorenzo advierte que “mantener este nivel será clave para lo que viene”. La afición espera que este impulso se traduzca en una preparación sólida de cara al Mundial, donde los rivales serán aún más exigentes y cada detalle marcará la diferencia.
Colombia por ahora ya piensa para lo que será el reto y la exigencia de cara al Mundial 2026. La tricolor ya tiene dos partidos de preparación confirmados ante Estados Unidos y Canadá que disputará en los Estados Unidos, en la fecha FIFA del mes de octubre.
Fuente
Antena 2