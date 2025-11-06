Dos COLOMBIANOS nominados en los premios The Best

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también figura el atacante brasileño del Barcelona Raphinha.

Un galardón al que también aspira el delantero francés el París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea).

Los dos colombianos nominados al mejor XI de los premios The Best:

Los dos colombianos de los que estamos hablando son Kevin Mier y Jhon Arias, quienes aparecen en la lista de opcionales para conformar el mejor once de la temporada.