Dos jugadoras colombianas ganaron millonaria demanda a un equipo: ¿cuál es?

La futbolistas colombianas Karen Páez y Maireth Pérez ganaron sendas demandas laborales presentadas contra el club Ñañas por incumplimiento de sus contratos, según anunciaron sus abogados, pese al rechazo del actual campeón del fútbol femenino en Ecuador.

La firma internacional de abogados Sila aseguró este jueves en un comunicado que el Comité de Resolución de Disputas de la FIFA declaró fundada las demandas y ordenó al club Ñañas pagar los salarios adeudados a las futbolistas, así como una indemnización.



Páez y Pérez formaron parte de Ñañas hasta finales de 2022, cuando se proclamaron campeonas de la liga ecuatoriana, y actualmente juegan en el club Dragonas del Independiente del Valle y en el Millonarios colombiano, respectivamente.



Luego de salir la resolución de Pérez, que fue comunicada a las partes el martes, el club Ñañas rechazó el fallo al aseverar que no tiene pagos pendientes con la jugadora por considerar que ha cumplido con todas sus obligaciones "aun cando la jugadora decidió no cumplir con los procesos internos de pagos".



Para el club ecuatoriano, fue la jugadora la que rescindió unilateralmente su contrato al comunicar su deseo de abandonar el club pese a tener contrato para la temporada 2023 tras firmas una renovación.



"Al parecer tenía la intención de incumplir su contrato y unirse a otro equipo sin ninguna compensación hacia Ñañas por la transferencia correspondiente", indicó el comunicado.



Asimismo, el equipo ecuatoriano añadió que, un mes después, "luego de finalizar la participación de Ñañas en la Copa Libertadores Femenina y recibir su salario, la jugadora va a su país de vacaciones y pide que el club le dé su finiquito".



"El club Ñañas niega a la jugadora el finiquito sin costo y pide que se respete la cláusula de rescisión del contrato, al entender los costos que ha asumido el club para el contrato, como el incremento que pidió la jugadora para firmar por dos temporadas y los años de inversión que ha realizado el club en su carrera", señaló el comunicado.



En ese contexto, Ñañas aseguró que le ofreció mejorar las condiciones del contrato e incluso entablar negociaciones con el club que desease contratarla, pero la jugadora no dio respuesta y tampoco se presentó a los entrenamientos para la nueva temporada.

Ante la ausencia de la jugadora, el club ecuatoriano aseveró haber efectuado los pagos a Pérez a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para su correspondiente retiro por parte de la jugadora, que en cambio interpuso la demanda.



Ñañas indicó que evalúa emprender acciones legales porque al caso de Páez y Pérez también se suma el de María Bravo, que milita actualmente en las Dragonas junto a Páez, pese a que las tres futbolistas tenían contrato con Ñañas para la actual temporada.