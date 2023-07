Dos jugadores de Selección Bolivia llegan al fútbol colombiano; uno ya fue presentado

El mercado de pases en el fútbol colombiano seguirá ofreciendo noticias importantes al menos durante unas semanas más, pues aún hay plazo para la inscripción de jugadores, y si bien el mejor fichaje es el de Edwin Cardona por América de Cali, dos jugadores de Selección Bolivia llegarán para mostrar sus condiciones.

¿Cuáles son los dos jugadores de Selección Bolivia que llegarán al fútbol colombiano?

El primero de ellos, y quien ya fue presentado, es el mediocampista Moisés Villarroel, quien a sus 24 años llega a Águilas Doradas con el fin de fortalecer el proceso que liderará el técnico César Farías y que tiene como antecesores a Leonel Álvarez y Lucas González.

Villarroel, procedente de Blooming, también ha jugado en Oriente Petrolero, Bolívar y Jorge Wilstermann (todos tradicionales del fútbol boliviano), y tuvo una experiencia en Universidad de Chile. Además, suma 34 partidos en la Selección de su país, sumando los que disputó con la sub 17, sub 20, sub 23 y el plante absoluto.

Además, y pese a que no ha sido presentado oficialmente, Luis Fernando Haquín se convertirá en jugador de Deportivo Cali para el 2023-2, también procedente de Blooming, pero con experiencia en Puebla (México), Melipilla (Chile), Carlos Mannucci (Perú), y Oriente Petrolero y Bolívar de su país.

Entre tanto, en la Verde, Haquín tiene 30 partidos disputados desde los planteles juveniles, y apunta a ser uno de los convocados habituales por Gustavo Costas para las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Así las cosas, de nuevo habrá jugadores bolivianos de 'renombre' en el fútbol colombiano, recordando que uno de los más importantes de ese país que estuvo en el balompié nacional fue Juan Manuel Peña, cuando militó en Santa Fe entre 1993 y 1995.