Dos jugadores de Selección Colombia en problemas; sin estadio toda la temporada

Después de las Eliminatorias Sudamericanas salieron varias conclusiones para tomar en cuenta de cara al Mundial. La necesidad de incluir nuevos jugadores como Luis Javier Suárez que dio el golpe con cuatro goles dio frutos sin duda alguna. En ese sentido, Néstor Lorenzo podría tener en cuenta a otros referentes colombianos dependiendo de lo que pase en los siguientes meses previo a la Copa del Mundo.

Justamente, para lo que viene en esta temporada hay un gran problema que tiene que ver con dos jugadores de la Selección Colombia. No fueron tenidos en cuenta para estas Eliminatorias, pero hacen parte del cambio generacional y han sido convocados en varias ocasiones. Se trata nada más ni nada menos que de Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, ambos del Betis de España.

A Nelson Deossa le ha costado bastante este arranque de la temporada con una lesión que lo sacó de las primeras jornadas. Por parte del ‘Cucho’ Hernández, todavía no ha podido encontrarse con goles en este comienzo de la Liga de España.

El problema que tiene el Betis es que, en estos momentos, el Betis con los colombianos se quedará sin estadio. El famoso Benito Villamarín que ha sido un recinto deportivo mundialista será demolido en algunos sectores para reformar el escenario.

EL BENITO VILLAMARÍN ESTARÁ CERRADO

Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa no podrán jugar esta temporada en el icónico Benito Villamarín. Los proyectos que tiene el Betis buscan aumentar la capacidad del recinto deportivo que ya tiene capacidad para más de 60,000 espectadores, pero la idea es que aumente a más de 70,000.

En las redes sociales del Betis ya mostraron cómo va el proceso de demolición de algunos sectores del Benito Villamarín a la espera de añadirle las mejoras para el futuro. Justamente, eso fue lo que reseñó el club con miras hacia los próximos años.

Esta remodelación busca rediseñar el estadio con una capacidad superior a los 70,000 espectadores, además de asientos “premium” y esperan añadirle cubierta para mejorar la comodidad en días complejos de lluvias. Seguramente, el Betis se quedará sin su recinto deportivo durante toda la temporada mientras le hacen las intervenciones.

En ese sentido, Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández tendrán que jugar en un estadio alterno en Sevilla, algo que ya oficializó el Betis y que ya inició la temporada en otro lugar diferente al Benito Villamarín.

EL NUEVO ESTADIO DEL BETIS: LA NUEVA CASA DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ Y NELSON DEOSSA

Con los planes de la remodelación del icónico escenario deportivo, Real Betis decidió mudarse de casa y jugar en un estadio alterno durante la temporada. Desde el primer partido de local dejaron su casa tradicional y se fueron a un recinto deportivo cercano.

Bajo esas condiciones de tener que mudarse, Betis está jugando en el Estadio La Cartuja, un tradicional estadio que ha sido utilizado en finales de Copa del Rey y que será la casa esta temporada del club bético. Ahí se espera que juegue todos los partidos en condición de local de LaLiga y de la UEFA Europa League.