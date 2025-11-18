Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 15:29
Dos potencias fuera del Mundial Sub-17; definidos los cruces de cuartos de final
El certamen orbital tuvo dos grandes goleadas en la fase de octavos de final.
La selección masculina brasileña de fútbol accedió este martes a los cuartos de final del Mundial sub-17 de Catar tras vencer a Francia en penaltis; mientras que México perdió en su partido de octavos de final ante Portugal al encajar una abultada goleada por 5-0.
Brasil sufrió ante Francia, pero consiguió empatar el partido 1-1 en el minuto 89 con un gol de Pietro Tavares, provocando la definición por la tanda de los penaltis, donde el portero João Lucio fue el héroe al detener dos lanzamientos y ayudar a conseguir el boleto a los octavos de final, donde jugarán ante Marruecos, que venció por 3-2 a Mali, bronce en la pasada edición.
Lea también: Histórico jugador de la selección nos ve como campeones del Mundo y a Lucho como balón de oro
En otras noticias: ¿quién debe ser el delantero titular de la Selección Colombia?
Portugal goleó, pero Inglaterra y Francia se despidieron
México fue goleada por Portugal después de jugar más de una hora en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa José Navarro, duelo que terminó con un abultado 5-0 a favor de los lusos.
Portugal continuó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza, que está cuajando un gran torneo luego de hacer lo propio ante Irlanda por 3 a 1, así que habrá duelo de equipos europeos en la siguiente ronda del certamen.
Austria doblegó por 4-0 a Inglaterra y jugará en cuartos de final ante Japón, que derrotó a Corea del Norte en los penaltis, después de empatar 1-1 al final de los 90 minutos.
Por otro lado, Italia ganó 3-2 a Uzbekistán y se medirá en la siguiente ronda a Burkina Faso, que superó por 1-2 al combinado de Uganda, en otro de los cruces de equipos africanos en esta fase del torneo.
Cruces de cuartos de final en el Mundial Sub-17
Brasil vs. Marruecos
Portugal vs. Suiza
Austria vs. Japón
Italia vs. Burkina Faso
Fuente
Agencia EFE / Antena 2