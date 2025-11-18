Cargando contenido

Selección de Francia en el Mundial Sub-17 de Catra 2025
Futbolistas de la Selección de Francia Sub-17
X: @FFF
Fútbol
Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 15:29

Dos potencias fuera del Mundial Sub-17; definidos los cruces de cuartos de final

El certamen orbital tuvo dos grandes goleadas en la fase de octavos de final.

La selección masculina brasileña de fútbol accedió este martes a los cuartos de final del Mundial sub-17 de Catar tras vencer a Francia en penaltis; mientras que México perdió en su partido de octavos de final ante Portugal al encajar una abultada goleada por 5-0. 
 
Brasil sufrió ante Francia, pero consiguió empatar el partido 1-1 en el minuto 89 con un gol de Pietro Tavares, provocando la definición por la tanda de los penaltis, donde el portero João Lucio fue el héroe al detener dos lanzamientos y ayudar a conseguir el boleto a los octavos de final, donde jugarán ante Marruecos, que venció por 3-2 a Mali, bronce en la pasada edición.

Lea también: Histórico jugador de la selección nos ve como campeones del Mundo y a Lucho como balón de oro

En otras noticias: ¿quién debe ser el delantero titular de la Selección Colombia?

Portugal goleó, pero Inglaterra y Francia se despidieron

México fue goleada por Portugal después de jugar más de una hora en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa José Navarro, duelo que terminó con un abultado 5-0 a favor de los lusos.  

Portugal continuó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza, que está cuajando un gran torneo luego de hacer lo propio ante Irlanda por 3 a 1, así que habrá duelo de equipos europeos en la siguiente ronda del certamen. 

Austria doblegó por 4-0 a Inglaterra y jugará en cuartos de final ante Japón, que derrotó a Corea del Norte en los penaltis, después de empatar 1-1 al final de los 90 minutos.   
 
Por otro lado, Italia ganó 3-2 a Uzbekistán y se medirá en la siguiente ronda a Burkina Faso, que superó por 1-2 al combinado de Uganda, en otro de los cruces de equipos africanos en esta fase del torneo.

Lea también
Image
Daniel Muñoz, Selección Colombia

El gran gesto de Daniel Muñoz: revelan por qué salió de la concentración de Colombia

Ver más

Cruces de cuartos de final en el Mundial Sub-17

Brasil vs. Marruecos

Portugal vs. Suiza

Austria vs. Japón

Italia vs. Burkina Faso

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Mundial sub 17

Imagen
FIFA

FIFA

Imagen

Selección Brasil

Imagen

Burkina Faso

Imagen

Selección de Portugal

Imagen

Selección de México

Imagen

Selección de Inglaterra

Imagen

Selección de Suiza

Imagen

Selección de Italia

Imagen

Selección de Japón

Imagen

Selección de Marruecos

Cargando más contenidos

Fin del contenido