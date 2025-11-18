Dos potencias fuera del Mundial Sub-17; definidos los cruces de cuartos de final

Portugal goleó, pero Inglaterra y Francia se despidieron

México fue goleada por Portugal después de jugar más de una hora en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa José Navarro, duelo que terminó con un abultado 5-0 a favor de los lusos.

Portugal continuó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza, que está cuajando un gran torneo luego de hacer lo propio ante Irlanda por 3 a 1, así que habrá duelo de equipos europeos en la siguiente ronda del certamen.

Austria doblegó por 4-0 a Inglaterra y jugará en cuartos de final ante Japón, que derrotó a Corea del Norte en los penaltis, después de empatar 1-1 al final de los 90 minutos.



Por otro lado, Italia ganó 3-2 a Uzbekistán y se medirá en la siguiente ronda a Burkina Faso, que superó por 1-2 al combinado de Uganda, en otro de los cruces de equipos africanos en esta fase del torneo.