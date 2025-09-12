Dos 'viejos conocidos' del FPC, en carrera para dirigir a Venezuela
La Vinotinto viene de quedarse sin entrenador, pues la FVF destituyó a Fernando 'Bocha' Batista.
La eliminación de Venezuela del camino al Mundial 2026 dejó profundas repercusiones en el proyecto deportivo de la FVF. Apenas un día después de confirmarse que la Vinotinto no alcanzaría ni siquiera el repechaje, la entidad anunció la destitución del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.
El argentino había asumido el cargo en 2023 tras dirigir previamente la categoría sub-23. Su balance al frente de la selección absoluta fue de 29 partidos dirigidos, con 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 44,8 %.
El comunicado de la FVF reconoció el compromiso y la entrega del entrenador, pero dejó claro que eso no bastaba para sostener el proyecto. La federación consideró que no se cumplieron los objetivos deportivos planteados al inicio del ciclo y que, en consecuencia, se hace necesario un cambio de rumbo para retomar el crecimiento del fútbol venezolano.
En ese contexto, la FVF ha decidido acelerar los tiempos y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo seleccionador que lidere el proceso hacia el Mundial de 2030. Si bien no se ha definido una fecha exacta para anunciarlo, se sabe que se están evaluando varios perfiles y se espera que la decisión llegue pronto para no perder tiempo en la planificación de los próximos compromisos internacionales.
En las últimas horas ya comenzaron a aparecer nombres de posibles reemplazos, incluidos técnicos que anteriormente han tenido pasos exitosos por el fútbol colombiano.
Técnicos con pasado en el fútbol colombiano que podrían llegar a la Selección Venezuela
El primer técnico en ser relacionado con la Selección Venezuela fue Ricardo 'Tigre' Gareca, quien ya dirigió en el fútbol colombiano a América de Cali e Independiente Santa Fe. Con los Diablos tuvo un rendimiento del 80 % luego de diez partidos (ocho victorias y dos derrotas) en 2005; mientras que con los Leones estuvo al frente en 28 juegos, de los cuales ganó diez, empató siete y perdió once, para un rendimiento del 44 %.
Además, ha sido relacionado el también argentino Luis Zubeldía, quien durante el 2017-I fue entrenador de Independiente Medellín, con el cual obtuvo un 64,3 % de rendimiento debido a las 17 victorias, tres empates y ocho derrotas que acumuló en 28 juegos.
La intención del ente rector es asegurar un cuerpo técnico con experiencia, liderazgo y conocimiento del entorno sudamericano, capaz de construir una base competitiva a largo plazo.