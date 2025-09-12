Dos 'viejos conocidos' del FPC, en carrera para dirigir a Venezuela

La eliminación de Venezuela del camino al Mundial 2026 dejó profundas repercusiones en el proyecto deportivo de la FVF. Apenas un día después de confirmarse que la Vinotinto no alcanzaría ni siquiera el repechaje, la entidad anunció la destitución del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

El argentino había asumido el cargo en 2023 tras dirigir previamente la categoría sub-23. Su balance al frente de la selección absoluta fue de 29 partidos dirigidos, con 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 44,8 %.

El comunicado de la FVF reconoció el compromiso y la entrega del entrenador, pero dejó claro que eso no bastaba para sostener el proyecto. La federación consideró que no se cumplieron los objetivos deportivos planteados al inicio del ciclo y que, en consecuencia, se hace necesario un cambio de rumbo para retomar el crecimiento del fútbol venezolano.

En ese contexto, la FVF ha decidido acelerar los tiempos y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo seleccionador que lidere el proceso hacia el Mundial de 2030. Si bien no se ha definido una fecha exacta para anunciarlo, se sabe que se están evaluando varios perfiles y se espera que la decisión llegue pronto para no perder tiempo en la planificación de los próximos compromisos internacionales.