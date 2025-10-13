DT de Canadá pone en lo más alto a Colombia: “Es el rival que necesitamos”

Colombia sacó adelante el primer partido de la Fecha FIFA ante su similar de México con una goleada de 4-0. James Rodríguez brilló como asistente de goles, mientras que Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero anotaron los tantos.

Néstor Lorenzo utilizó esta Fecha FIFA para probar a jugadores como Kevin Serna, Álvaro Angulo y Willer Ditta, y, seguramente, contra Canadá se podrán ver otros futbolistas que no han contado con la regularidad deseada en los anteriores partidos para sacar todas las conclusiones de cara a lo que será el Mundial de 2026.

Canadá será su próximo rival y los canadienses, que también se preparan como otra de las selecciones sedes del Mundial vienen de caer contra Australia. Pese a la derrota, Jesse Marsch rescató que se están haciendo bien las cosas, dado que le gustó cómo jugó el seleccionado norteamericano durante los 90 minutos.

Justamente, el entrenador Jesse Marsch analizó el amistoso contra Colombia y la destacó como una de las mejores selecciones para probarse de cara al Mundial en que oficiarán como anfitriones de la cita orbital. Además, elogió a los cafeteros por lo que han venido demostrando últimamente.

“COLOMBIA ES EL RIVAL DE ALTO NIVEL QUE QUEREMOS”; JESSE MARSCH SOBRE EL PARTIDO DE FECHA FIFA

Jesse Marsch habló por medio de una publicación que subió a su cuenta de Instagram justo después de la derrota en manos de Australia y afirmó que, “dura derrota contra Australia, pero una buena actuación del equipo y una multitud eléctrica en casa. Ahora pasamos a una gran prueba contra Colombia. ¡Nunca pararemos!”.

Una gran prueba que medirá el nivel real de Canadá de cara a tener un buen Mundial en el 2026 como anfitriones, y, que también probará a Colombia contra las sedes, dado que ya le ganó a México y ahora tendrá de rival a los canadienses.

El entrenador estadounidense afirmó en el canal de televisión canadiense ‘TSN’ que, “necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y sé que lo haremos. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien”.

Agregó posteriormente, que, “Colombia es el tipo de oponente de alto nivel contra el que queremos competir mientras continuamos nuestra preparación para el próximo Mundial”. Canadá se medirá a un rival que actualmente tiene su categoría de peso y que ya propino una goleada frente a México que también será sede de la Copa del Mundo.

Jesse Marsch afirmó que quiere medirse a más selecciones sudamericanas para probar grandes retos de cara a ser anfitriones. El entrenador ex Leeds podría meterse en los libros de historia, dado que el historial actual contra Colombia no les favorece con dos derrotas en 1988 y 2014 en partidos amistosos, mientras que cosecharon una victoria en la Copa Oro en el 2000 por 2-0.