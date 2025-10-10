DT de Colombia sub 20: "no hemos ganado nada, podemos cambiar la historia"

La Selección Colombia sub 20 tiene una cita con la historia este sábado 11 de octubre enfrentando a España en los cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Fiscal de Talca.

En la previa del compromiso, el director técnico César Torres quiso dar un golpe de realidad a los aficionados del equipo nacional y a los jugadores de la Selección Colombia.

"Estamos muy ilusionados, pero no hemos logrado nada. Hemos llegado hasta el punto donde han llegado seis veces anteriores", dijo.