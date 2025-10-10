Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 16:30
DT de Colombia sub 20: "no hemos ganado nada, podemos cambiar la historia"
César Torres habló del objetivo de Colombia Vs España.
La Selección Colombia sub 20 tiene una cita con la historia este sábado 11 de octubre enfrentando a España en los cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Fiscal de Talca.
En la previa del compromiso, el director técnico César Torres quiso dar un golpe de realidad a los aficionados del equipo nacional y a los jugadores de la Selección Colombia.
"Estamos muy ilusionados, pero no hemos logrado nada. Hemos llegado hasta el punto donde han llegado seis veces anteriores", dijo.
Colombia no ha ganado nada
César Torres, aseguró que la Selección Colombia no ha ganado nada y frente a España está la posibilidad de "cambiar la historia".
"Yo creería que tenemos que asumir la responsabilidad de dar el salto de calidad y cambiar la historia. No me da miedo decirlo, les dije a a los jugadores que si no hemos ganado nada por qué vamos a tener miedo de ganar. Colombia no ha ganado nada", afirmó.
Empezar a construir la historia de Colombia
El entrenador de la Selección Colombia afirmó que Colombia tiene la responsabilidad de cambiar la historia y empezar a que esta sea ganadora.
"Me causa muchas cosas cuando habla gente desde otro país, desde los micrófonos o en escritos que no ganamos no competimos. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de cambiar la historia. De empezar a construir la historia ganadora para Colombia", dijo,
Finalmente, Torres explicó que contra España, el equipo colombiano va a salir a buscar el partido.
"Tenemos el escalón contra España que es potencia, pero nosotros vamos a salir a buscar el partido", afirmó.
Fuente
Antena 2