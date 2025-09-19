DT de Flamengo envió sablazo a Jorge Carrascal: “No me importa que...”

Sin duda alguna, este mercado de fichajes fue tal vez uno de los mejores del último tiempo de Flamengo. Filipe Luis y los directivos hicieron una gran inversión fichando a Saúl Ñíguez y a Samuel Lino, procedentes del Atlético de Madrid, Jorginho del Arsenal y Emerson Royal que llegó desde el Milan. Además, confiaron en Jorge Carrascal que aterrizó desde Rusia por 12 millones de euros.

A Jorge Carrascal le ha tocado un escenario complicado sin muchas titularidades ni minutos en cancha por decisiones técnicas de Filipe Luís que lo ha dejado a un lado. No importan los millones que pusieron sobre la mesa para contratarlo.

Filipe Luís dejó claro que Jorge Carrascal es de los jugadores más talentosos, pero que tenía que ganarse el lugar nada más ni nada menos que con Giorgian De Arrascaeta, uno de los mejores futbolistas del Brasileirao. En ese sentido, era difícil que el cartagenero le gane la posición, pues el charrúa tiene es la primera opción partido a partido.

En el partido entre Flamengo vs Estudiantes de La Plata, Jorge Carrascal no vio minutos en cancha. Filipe prefirió a Luiz Araújo y a Bruno Henrique porque el desarrollo del partido así lo pedía. Además, en la rueda de prensa, el entrenador recordado por su etapa como jugador en Atlético de Madrid o Chelsea dejó claro cómo decide alinear a sus figuras.

LA ADVERTENCIA DE FILIPE LUÍS A JORGE CARRASCAL

Jorge Carrascal pierde el puesto en un mediocampo lleno de talentosos y de figuras. Giorgian De Arrascaeta es su principal competencia por la posición, pero atrás hay otros jugadores que parecen tener más cabida que él. El colombiano costó 12 millones de euros, pero el valor no tiene importancia para el entrenador brasileño.

En la rueda de prensa, Filipe habló de los cambios y de sus decisiones, “al elegir a Luiz Araújo en lugar de De Arrascaeta y a Bruno Henrique en lugar de Pedro, en ese momento, nuestro equipo perdía el control del partido, perdía territorio. Con el balón, lo hacíamos muy bien, pero sin él, no remontábamos tan bien como al principio, y nuestro equipo empezó a sufrir. Opté por poner piernas”.

Además de las necesidades dentro del partido, el estratega sentenció que, “para mí, no importa si el jugador costó 100 millones o si es de la cantera, pongo lo que creo que es mejor para el equipo, y no importa si gana 5.000 o 5 millones, jugará quien yo considere mejor en ese momento. Así que no pienso en por qué el club gastó más o menos”.

LO QUE DEBE HACER JORGE CARRASCAL PARA GANARSE EL PUESTO

Antes del partido de la Libertadores, Jorge Carrascal vio minutos en la victoria ante Juventude en la que dio una asistencia. Respondiendo con poco tiempo en cancha, Carrascal aportó en un triunfo para seguir en la cima del Brasileirao.

Si aporta en pocos minutos con asistencia, ¿no está haciendo bien las cosas o no está en buen nivel? Tal vez lo que quiere Filipe Luís es priorizar con los jugadores de mayor regularidad y por eso no ha utilizado mucho a Jorge Carrascal a lo largo de los partidos.

Aparte de los jugadores que están en buen nivel, Filipe dejó claro que ante Estudiantes cuando se puso complejo el juego, prefirió en poner jugadores por los costados, “en ese momento, creí que con Bruno y Plata presionando, recuperaríamos el control territorial y podríamos presionar mejor. Y con Luiz, también, que tiene piernas para jugar por la banda, algo con lo que Varela necesitaba ayuda. Y así fue. Nuestro equipo ya estaba fuerte otra vez, saliendo a presionar a su equipo”.