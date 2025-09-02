Actualizado:
DT de Selección Colombia sub 20 defendió a Néiser y reveló sorpresas para el Mundial
La Copa del Mundo sub 20 iniciará el 27 de septiembre en Chile.
Luego de una buena participación en el Campeonato Sudamericano sub 20 a inicios de año, en el que la Selección Colombia finalizó tercera, los dirigidos por César Torres ahora se alistan para a Copa del Mundo de esa categoría, en Chile entre septiembre y octubre.
La expectativa crece respecto al listado de convocados que conformará el seleccionador colombiano, pues desde hace algunas semanas venía corriendo el rumor de que sería muy similar a la del torneo continental de inicio de año. No obstante, César Torres despejó las dudas.
César Torres se refirió a la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20
En diálogo con el 'Súper Combo del Deporte' de Antena 2 Cali, César Torres tuvo tiempo para dar detalles de la convocatoria que se conocería a mediados de septiembre, y 'bajó de la nube' a algunos jugadores que posiblemente se consideraban 'fijos'.
"Varios que estuvieron en el Sudamericano se bajan para el Mundial sub 20", dijo César Torres, quien considera que hay futbolistas que no están pasando por su mejor momento, razón por la cual no serían citados a la cita orbital que se disputará en Chile.
César Torres salió en defensa de Néiser Villarreal
Entre otras cosas, el entrenador defendió a Néiser Villarreal, quien ha estado en el centro de la polémica debido a que no tiene intenciones de renovar con Millonarios ni de dejarle dinero por una posible venta, además de usar una prenda de un rival durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.
"Néiser Villareal se puso la camiseta de América, porqué se la regaló (José) Cavadía y decidió ponérsela en solidaridad con sus compañeros, que pasaban un mal momento", comentó Torres, encontrando, desde su mirada, la mejor manera para justificar este actuar.
Hablando específicamente de algunos jugadores, el entrenador de la Selección Colombia fue enfático en que "Joel Romero tiene mucha calidad, yo creo que es más interior" y que "Kener González tiene que adaptarse más rápido al América".
César Torres reveló el objetivo de la Selección Colombia en el Mundial sub 20
"Vamos a buscar que por primera vez llegué una copa mundial a nuestro país", dijo el seleccionador nacional, quien apunta a que Colombia se consagre campeona del mundo de la categoría sub 20, recordando que en fase de grupos se enfrentará a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
