DT de Selección Colombia sub 20 defendió a Néiser y reveló sorpresas para el Mundial

Luego de una buena participación en el Campeonato Sudamericano sub 20 a inicios de año, en el que la Selección Colombia finalizó tercera, los dirigidos por César Torres ahora se alistan para a Copa del Mundo de esa categoría, en Chile entre septiembre y octubre.

La expectativa crece respecto al listado de convocados que conformará el seleccionador colombiano, pues desde hace algunas semanas venía corriendo el rumor de que sería muy similar a la del torneo continental de inicio de año. No obstante, César Torres despejó las dudas.

César Torres se refirió a la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20

En diálogo con el 'Súper Combo del Deporte' de Antena 2 Cali, César Torres tuvo tiempo para dar detalles de la convocatoria que se conocería a mediados de septiembre, y 'bajó de la nube' a algunos jugadores que posiblemente se consideraban 'fijos'.

"Varios que estuvieron en el Sudamericano se bajan para el Mundial sub 20", dijo César Torres, quien considera que hay futbolistas que no están pasando por su mejor momento, razón por la cual no serían citados a la cita orbital que se disputará en Chile.