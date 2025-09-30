DT del Barcelona pidió 'bajarle los humos' a Lamine Yamal y advirtió al PSG

La posición de Flick sobre el trato de superestrella a Lamine Yamal

"Eso de súper, súper... no me gusta. No me gusta lo de exaltar tanto a Lamine. Tiene 18 años. Tiene que focalizarse en trabajar duro. Tiene el talento y está a un nivel muy alto. Pero alcanzar el siguiente nivel, subir uno o dos escalones, y él puede hacerlo, debe seguir trabajando. El fútbol no es solo atacar, también defender", dijo inicialmente el entrenador.

Además de ello, el DT también fue consultado sobre el regreso de a Szczesny a la portería tras las lesiones de Ter Stegen y Joan García: "Claro que lo veo preparado. Ganamos tres títulos la temporada pasada con él en la portería…, ya lo dije el otro día".

Sobre el rival de turno, el DT no dejó pasar el impacto que puede tener el elenco parisino en un duelo de alta exigencia: "Tenemos que trabajar en nuestro plan de partido. Mañana no lo vamos a tener fácil, porque el PSG también quiere el balón, presiona bien. Desde el primer segundo hasta el minuto final, tenemos que jugar a nuestro más alto nivel. Esta es la Champions League".

Para rematar el alemán reflejó la admiración por Luis Enrique y su trabajo con el París aclarando que no hay un favorito: "Nunca lo sabes. Es una competición diferente, jugamos contra el mejor equipo la temporada pasada. Me encanta el estilo que tienen. Me encantan sus jugadores y su entrenador".