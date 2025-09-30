Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 14:55
DT del Barcelona pidió 'bajarle los humos' a Lamine Yamal y advirtió al PSG
Hansi Flick reveló que no se siente cómodo con varias situaciones, en torno a la joven perla del Barcelona.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, fue contundente en sus declaraciones en la previa del partido por la fecha 2 de la Champions League ante PSG. El alemán habló sobre lo que será el compromiso ante el mejor equipo del mundo hoy en día y también apunto varios detalles sobre el presente de su plantilla.
Una de las novedades que apuntó el técnico estuvo apuntado sobre el reto que significa enfrentar un equipo como el onceno parisino. Allí fue donde el estratega teutón remarcó que no será un duelo sencillo, pero rescató que su plantilla está lista para enfrentar lo que venga, buscando superar la campaña anterior, donde llegaron hasta las semifinales.
La posición de Flick sobre el trato de superestrella a Lamine Yamal
"Eso de súper, súper... no me gusta. No me gusta lo de exaltar tanto a Lamine. Tiene 18 años. Tiene que focalizarse en trabajar duro. Tiene el talento y está a un nivel muy alto. Pero alcanzar el siguiente nivel, subir uno o dos escalones, y él puede hacerlo, debe seguir trabajando. El fútbol no es solo atacar, también defender", dijo inicialmente el entrenador.
Además de ello, el DT también fue consultado sobre el regreso de a Szczesny a la portería tras las lesiones de Ter Stegen y Joan García: "Claro que lo veo preparado. Ganamos tres títulos la temporada pasada con él en la portería…, ya lo dije el otro día".
Sobre el rival de turno, el DT no dejó pasar el impacto que puede tener el elenco parisino en un duelo de alta exigencia: "Tenemos que trabajar en nuestro plan de partido. Mañana no lo vamos a tener fácil, porque el PSG también quiere el balón, presiona bien. Desde el primer segundo hasta el minuto final, tenemos que jugar a nuestro más alto nivel. Esta es la Champions League".
Para rematar el alemán reflejó la admiración por Luis Enrique y su trabajo con el París aclarando que no hay un favorito: "Nunca lo sabes. Es una competición diferente, jugamos contra el mejor equipo la temporada pasada. Me encanta el estilo que tienen. Me encantan sus jugadores y su entrenador".
🗣️ Hansi Flick: "Somos el Barça y nos gusta ser favoritos en la Liga de Campeones, pero sabemos que es un camino muy largo y el PSG es un rival complicado". pic.twitter.com/0XEovhTr0k— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2025
