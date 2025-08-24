DT del Benfica llenó de elogios a Richard Ríos tras primeros partidos

Desde su llegada, el mediocampista colombiano se ha integrado rápidamente en el sistema de juego de los ‘Águilas’, aportando equilibrio y potencia en la zona medular. En el último encuentro liguero, Ríos no solo cumplió con las tareas defensivas y ofensivas, sino que también se destacó por mantener un ritmo constante a lo largo de los 90 minutos, algo que no pasó desapercibido para su técnico.

Bruno Lage afirmó con contundencia: “Ríos ha tenido una temporada completa, y hoy demostró su buen estado físico; fue el que duró más tiempo”, destacando así el compromiso y la preparación del jugador cafetero.

El papel de Ríos en el medio campo es cada vez más determinante. Forma parte de una línea donde comparte responsabilidades con futbolistas como Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup y Fredrik Aursnes, y ha logrado consolidarse en las preferencias del entrenador.

La capacidad para adaptarse a distintas posiciones, así como su lectura de juego, lo convierten en una pieza clave en el engranaje del equipo. Su constante energía y resistencia física, sumadas a su visión táctica, son atributos que hoy lo posicionan como uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

Por su parte, el propio Lage no ha escatimado en elogios hacia su jugador, dejando claro que su nivel actual es el resultado de una preparación integral. “Estoy muy contento con todos; algunos están jugando más, conociéndose mejor y conectando mejor con sus compañeros. En general, estoy contento con los que estaban aquí y con los que llegaron, y con cómo se han integrado en el equipo”, señaló el estratega, subrayando el impacto positivo que ha tenido el colombiano en la dinámica grupal. Este comentario no solo refleja satisfacción con el trabajo de Ríos, sino también la armonía que se vive en el plantel.