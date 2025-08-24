Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 17:03
DT del Benfica llenó de elogios a Richard Ríos tras primeros partidos
Richard Ríos se ha ganado un lugar entre los favoritos de la hinchada del Benfica.
La presencia de Richard Ríos en el Benfica se ha convertido en una de las noticias más destacadas para el fútbol colombiano en Europa. El volante antioqueño, que llegó al equipo lisboeta con altas expectativas, ha respondido con actuaciones sobresalientes y un despliegue físico que ha dejado gratamente sorprendido al cuerpo técnico.
Su más reciente actuación en la victoria 3-0 sobre el Tondela, en el Estadio Da Luz, le valió elogios directos de su entrenador Bruno Lage, quien reconoció públicamente su impresionante estado de forma.
Lea también: [VIDEO] Richard Ríos jugó con fuego: tremenda patada generó polémica
En otras noticias
¿Por qué James siempre repite lo mismo?
Desde su llegada, el mediocampista colombiano se ha integrado rápidamente en el sistema de juego de los ‘Águilas’, aportando equilibrio y potencia en la zona medular. En el último encuentro liguero, Ríos no solo cumplió con las tareas defensivas y ofensivas, sino que también se destacó por mantener un ritmo constante a lo largo de los 90 minutos, algo que no pasó desapercibido para su técnico.
Bruno Lage afirmó con contundencia: “Ríos ha tenido una temporada completa, y hoy demostró su buen estado físico; fue el que duró más tiempo”, destacando así el compromiso y la preparación del jugador cafetero.
El papel de Ríos en el medio campo es cada vez más determinante. Forma parte de una línea donde comparte responsabilidades con futbolistas como Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup y Fredrik Aursnes, y ha logrado consolidarse en las preferencias del entrenador.
La capacidad para adaptarse a distintas posiciones, así como su lectura de juego, lo convierten en una pieza clave en el engranaje del equipo. Su constante energía y resistencia física, sumadas a su visión táctica, son atributos que hoy lo posicionan como uno de los jugadores más importantes de la plantilla.
Por su parte, el propio Lage no ha escatimado en elogios hacia su jugador, dejando claro que su nivel actual es el resultado de una preparación integral. “Estoy muy contento con todos; algunos están jugando más, conociéndose mejor y conectando mejor con sus compañeros. En general, estoy contento con los que estaban aquí y con los que llegaron, y con cómo se han integrado en el equipo”, señaló el estratega, subrayando el impacto positivo que ha tenido el colombiano en la dinámica grupal. Este comentario no solo refleja satisfacción con el trabajo de Ríos, sino también la armonía que se vive en el plantel.
O nosso Prestianni 🥹🫶#SLBCDT • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/XrFE0F1OWA— SL Benfica (@SLBenfica) August 24, 2025
La adaptación del volante a su nuevo club ha sido veloz y efectiva, lo que se traduce en minutos importantes y confianza por parte del cuerpo técnico. Ríos no ha necesitado mucho tiempo para entender el estilo ofensivo de Benfica, que exige intensidad en la recuperación y claridad en la salida de balón. Además, su resistencia física le permite cumplir con ambas tareas sin evidenciar fatiga, algo que su entrenador ha querido destacar públicamente como ejemplo para el resto del equipo.
Le puede interesar: James volvió a jugar con León: así le fue en su partido ante Pachuca
Richard Ríos no se limita únicamente a la liga portuguesa. Benfica tiene por delante un reto crucial en la UEFA Champions League, donde disputará la vuelta de los playoffs frente al Fenerbahçe, un partido que será decisivo para sellar el pase a la fase de grupos. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de agosto, a las 2:00 p.m. hora colombiana, en el Estadio Da Luz.
Fuente
Antena 2