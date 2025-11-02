Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 10:44
DT de León abrió la polémica sobre el futuro de James: "Yo no me meto"
El colombiano termina contrato en diciembre y aún no hay diálogos para su renovación.
La eliminación del León en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó más dudas que certezas. El técnico Ignacio Ambriz, visiblemente afectado por la derrota ante el América, habló con autocrítica y dejó abierta la incógnita sobre la permanencia de James Rodríguez, cuyo contrato está próximo a finalizar. El estratega mexicano reconoció que el cierre de temporada no fue el esperado y que se avecinan importantes decisiones dentro del club.
Lea también: James pasó sin pena ni gloria en la eliminación de León en México
El descalabro frente al América fue un balde de agua fría para el conjunto esmeralda. Ambriz admitió que su equipo inició bien, pero perdió el rumbo tras el primer gol rival: “Jugamos bien en el primer tiempo… luego meten un golazo y nos descontrolamos”, explicó. Para el entrenador, los errores reiterados en momentos clave fueron determinantes. Esta eliminación expuso que, más allá del talento individual, al León le faltó fortaleza mental para sostener la ventaja y manejar los tiempos del partido.
En otras noticias
LEÓN LE CERRÓ LA PUERTA A JAMES: HABRÍA DECIDIDO NO RENOVARLO
Tras la eliminación, las palabras de Ambriz encendieron las alarmas sobre el futuro de James Rodríguez. “Tengo buena relación con él, pero se le acaba el contrato y en eso no me meto”, afirmó. Aunque evitó confirmar si el colombiano seguirá, su tono dejó entrever que se avecinan cambios profundos: “En mi cabeza empiezo a armar un rompecabezas diferente al que tengo actualmente”. Esa frase sugiere que el técnico planea una renovación estructural y que el mediocampista podría no encajar en la nueva visión futbolística del club.
La posible salida del volante cafetero responde a varios elementos. En primer lugar, el vínculo contractual está por expirar y su renovación dependerá de la voluntad de ambas partes. Además, su rendimiento deportivo ha sido irregular; pese a disputar los 90 minutos contra América, su influencia en el juego fue limitada.
A esto se suma la búsqueda del entrenador por futbolistas que aporten profundidad y un centrodelantero con mayor poder ofensivo, dos piezas que considera esenciales para fortalecer el ataque. Finalmente, el aspecto económico también pesa, pues mantener a una figura de renombre implica un gasto significativo que debe justificarse en el campo.
Más que una simple eliminación, el desenlace de esta temporada parece marcar el inicio de una reconstrucción en el equipo. Ambriz reconoció que “los resultados no se han dado” y que el proyecto necesita aire fresco. La directiva analiza cómo encarar el 2026 con una plantilla más competitiva y ajustada a la idea de juego del técnico. En ese panorama, James Rodríguez deberá decidir si continúa siendo parte de este proceso o si busca un nuevo destino donde recupere protagonismo y regularidad.
CONFERENCIA— Club León (@clubleonfc) November 2, 2025
📲 https://t.co/otTf5fyblS
D.T. Ignacio Ambriz pic.twitter.com/loJ4tWSZEB
El final de torneo dejó a León en una encrucijada. Ambriz quiere reformular su proyecto y priorizar el rendimiento sobre los nombres, mientras que el mediocampista colombiano analiza su futuro tras una etapa marcada por altibajos.
Le puede interesar: James ya apunta a la MLS: los tres equipos que quieren su fichaje
Lo cierto es que el mercado de fichajes se aproxima y su decisión podría alterar el panorama del fútbol mexicano. En este momento, todo apunta a que el “rompecabezas” del entrenador tendrá piezas nuevas, y solo el tiempo dirá si una de ellas sigue siendo James Rodríguez.
Fuente
Antena 2