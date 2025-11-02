DT de León abrió la polémica sobre el futuro de James: "Yo no me meto"

Tras la eliminación, las palabras de Ambriz encendieron las alarmas sobre el futuro de James Rodríguez. “Tengo buena relación con él, pero se le acaba el contrato y en eso no me meto”, afirmó. Aunque evitó confirmar si el colombiano seguirá, su tono dejó entrever que se avecinan cambios profundos: “En mi cabeza empiezo a armar un rompecabezas diferente al que tengo actualmente”. Esa frase sugiere que el técnico planea una renovación estructural y que el mediocampista podría no encajar en la nueva visión futbolística del club.

La posible salida del volante cafetero responde a varios elementos. En primer lugar, el vínculo contractual está por expirar y su renovación dependerá de la voluntad de ambas partes. Además, su rendimiento deportivo ha sido irregular; pese a disputar los 90 minutos contra América, su influencia en el juego fue limitada.

A esto se suma la búsqueda del entrenador por futbolistas que aporten profundidad y un centrodelantero con mayor poder ofensivo, dos piezas que considera esenciales para fortalecer el ataque. Finalmente, el aspecto económico también pesa, pues mantener a una figura de renombre implica un gasto significativo que debe justificarse en el campo.

Más que una simple eliminación, el desenlace de esta temporada parece marcar el inicio de una reconstrucción en el equipo. Ambriz reconoció que “los resultados no se han dado” y que el proyecto necesita aire fresco. La directiva analiza cómo encarar el 2026 con una plantilla más competitiva y ajustada a la idea de juego del técnico. En ese panorama, James Rodríguez deberá decidir si continúa siendo parte de este proceso o si busca un nuevo destino donde recupere protagonismo y regularidad.