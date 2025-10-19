DT del Pasto sin filtro: “A Nacional le pitan penales fijos por partido”

El duelo entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025 no solo dejó un empate 2-2 en el marcador, sino también una nueva controversia arbitral que ha puesto en el centro de la discusión al juez Wilmar Montaño. El técnico del conjunto nariñense, René Rosero, no ocultó su molestia tras el pitazo final y cuestionó con dureza la actuación del cuerpo arbitral, dejando entrever un presunto trato preferencial hacia el club antioqueño.

Desde el arranque, el encuentro fue intenso y cargado de emociones. Pasto buscaba una victoria que le permitiera salir del fondo de la tabla, mientras que Nacional intentaba mantenerse entre los ocho primeros. Sin embargo, el compromiso tomó un giro inesperado en los minutos finales, cuando se sancionó un penalti a favor del cuadro visitante que cambió por completo el desenlace. El encargado de convertirlo fue Jorman Campuzano, quien selló la igualdad ante el descontento generalizado de la afición local.

Tras el partido, Rosero expresó abiertamente su inconformidad por las decisiones arbitrales y lanzó una frase que ha generado amplio debate en el fútbol colombiano: “No estoy diciendo que estén favoreciendo a Nacional, pero se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido; es un tema a revisar.” Con estas palabras, el estratega dejó entrever su preocupación por una aparente tendencia en los últimos compromisos del equipo verde, que habría sido beneficiado en jugadas determinantes.

El técnico del Pasto profundizó en sus críticas y aseguró que el arbitraje no fue equilibrado. Según su testimonio, “en tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea en jugadas en las que él estaba cerca y debía ayudarle al central, pero el central las decidía cuando el línea no lo marcaba… el arbitraje esta vez no nos favoreció a nosotros y sí al rival.” Rosero enfatizó que su intención no era deslegitimar el resultado, pero sí hacer un llamado a la reflexión sobre la consistencia y la imparcialidad en las decisiones que pueden definir un partido.

En su análisis, el estratega también se refirió al manejo disciplinario del compromiso, señalando una evidente desigualdad en el criterio: “Nos cobró faltas condicionando con amarillas y el rival hizo faltas sin tarjetas.” Estas palabras apuntan directamente a la falta de coherencia en la aplicación del reglamento, un reclamo que no es nuevo en el balompié nacional y que cada jornada parece cobrar más fuerza entre entrenadores y jugadores.

Más allá del resultado, el empate deja sensaciones opuestas para ambos equipos. Para el conjunto volcánico, la igualdad sabe a derrota, pues acumula nueve jornadas sin ganar y permanece en la casilla 18 con apenas 13 unidades. En cambio, el equipo dirigido por Jhon Bodmer consiguió rescatar un punto en una plaza complicada, aunque el rendimiento colectivo sigue sin convencer a su exigente hinchada.