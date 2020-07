DT del Porto, preocupado con la lesión de Luis Díaz y Mateus Uribe

Sérgio Conceição, técnico del Porto, habló en rueda de prensa sobre el presente de su equipo a pocas horas de jugar la final de la Taça de Portugal ante el eterno rival, el Benfica. El entrenador aprovechó para referirse a la salud de los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz y aseguró que en panorama no es positivo.

Y es que a pesar de que en un principio el estratega creía que podía tener a los 'cafeteros’ para la gran final de la Copa, la situación física por las lesiones que sufrieron ambos todavía no se resolvieron, así que lo más posible es que no puedan jugar.

"Aún no he hablado con el departamento médico, hoy han trabajado de forma diferente. Cada hora es importante, esperemos hasta que esté cerca el juego para ver si están disponibles o no. El escenario no es bueno, pero tampoco es deprimente", dijo Sérgio Conceição ante los medios de comunicación.

Ahora, el timonel tiene un plan B si los colombianos no puedan estar presentes. Lo cierto es que Porto intentará mover sus fichas de la mejor manera para conseguir un nuevo título.

"Si no se recuperan, habrá otros listos para jugar que también quieran ganar. Serán jugadores con características diferentes, pero estoy aquí y me pagan para encontrar soluciones", concluyó.

Cabe recordar que los dos futbolistas se lesionaron en el pasado encuentro ante el Sporting Braga, donde lamentablemente salieron del terreno de juego. Por el lado de Mateus Uribe parece ser el problema más complicado, pues sufrió una contusión con un esguince en la rodilla izquierda, por poco se rompe los ligamentos. Este problema le podría generar la necesidad de someterse a una cirugía. Entretanto, Díaz padece una mialgia en la cara posterior del muslo izquierdo.