DT del Rayo Vallecano fue directo con James: respuesta a los rumores de su salida

James Rodríguez sigue viviendo días bastante complicados en el Rayo Vallecano. El futbolista cucuteño no ha logrado tener el impacto que esperaba en el conjunto madrileño y según los rumores desde suelo ibérico, su salida parece algo inminente,

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, habló este jueves en conferencia de prensa sobre la situación que vive con el capitán tricolor, el estratega afirmó que no es "consciente" de los rumores que sitúan al colombiano fuera del club en el mercado de invierno y dio detalles de la relación que sostiene con el '10'



Después de su fichaje por el equipo español, el colombiano ha jugado apenas cinco partidos, uno como titular, y suma 123 minutos de juego. En los dos últimos no jugó. El cafetero se quedó fuera en los encuentros ante Alavés por Liga y tampoco se vio su regreso ante Villamuriel en Copa del Rey.

En rueda de prensa, el entrenador apuntó lo que vive al interior de la plantilla: “James está apto. No viajó a Villamuriel por unas pequeñas molestias. Tiene un cierto dolor en la rodilla y por eso no viajo, para aliviarlo”, dijo Iñigo en conferencia de prensa.



Sumado a ello, el técnico español, fu directo mostrando su opinión sobre los rumores que hablan de una salida del sudamericano: “No soy consciente de los rumores y tampoco he hablado con James sobre esta información. No es el momento y si lo fuera, estoy abierto a conversar con cualquier jugador que esté incómodo con su situación. El club no me ha dicho nada”, subrayó.



Finalmente, el entrenador remató que no tienen ningún problema personal con el cafetero: “No hay ningún problema entre James y yo. No os puedo dar más información”. Un hecho que sigue dejando dudas sobre la verdadera razón por la que el colombiano no juega en el equipo de Vallecas.

Por ahora, James se alista para viajar a Colombia a los partidos de la selección ante Uruguay y Ecuador por Eliminatorias. Se espera que James sea alternativa en el primer partido ante los charrúas en Montevideo.