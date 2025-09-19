DT del Sporting llenó de elogio a Luis Suárez: "Hace mejor al resto"

Técnico del Sporting se rindió ante el debut de Luis Suárez en Champions

Tras el reciente triunfo frente al Kairat Almaty, el DT afirmó que Suárez “hace brillar a sus compañeros”, una frase que sintetiza su influencia en el campo. Aunque en ese partido el colombiano no logró anotar, estuvo cerca con dos remates al palo y se mostró como un motor ofensivo inagotable.

La competencia interna también aporta a este crecimiento. El estratega portugués señaló que, además de Suárez, el equipo cuenta con Fotis Ioannidis, un delantero griego que ofrece otras virtudes. “Fotis aportará cosas diferentes a las de Luis”, explicó Borges, subrayando que ambos son esenciales en su esquema. Esta rivalidad sana se traduce en un ataque más dinámico y en mayores alternativas para enfrentar a defensas cerradas.

El estilo de juego del ex Granada sobresale por su movilidad y lectura táctica. No es el típico artillero que espera en el área, sino un atacante versátil que baja a recibir, presiona alto y arrastra marcas para liberar espacios. Esas acciones, aunque a veces invisibles para las estadísticas, terminan facilitando las llegadas de otros jugadores, convirtiéndolo en un verdadero generador de peligro constante.

Suárez ja tenido un arranque prometedor con el Sporting. Acumula tres goles y dos asistencias en apenas siete compromisos oficiales, cifras que reflejan su adaptación al exigente fútbol portugués. Pero más allá de los números, el hincha valora su entrega y su capacidad para crear opciones cuando el partido parece estancado.

El momento de inspiración no se limita al club. Con la Selección Colombia, el delantero viene de anotar cuatro tantos en un solo encuentro, demostrando que atraviesa una etapa de plenitud deportiva. Ese rendimiento internacional refuerza su confianza y se proyecta en su rendimiento con la camiseta verdiblanca, elevando su perfil dentro del vestuario.