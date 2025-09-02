DT uruguayo pica en punta para remplazar a Raimondi en el América

América de Cali se alista para lo que será el inicio de una nueva etapa deportiva. Luego de los malos resultados y con la derrota ante Alianza Valledupar, el club decidió dar por terminado el proceso de Gabriel Raimondi como técnico y ya busca las alternativas para un nuevo ocupante de su banquillo.

Entre los opcionados han destacado nombres como el de Juan Cruz Real y también se llegó a mencionar la alternativa de Ricardo Gareca. Sin embargo, durante las últimas horas, el uruguayo Vicente Sánchez, técnico con pasado reciente en el Cruz Azul de México, podría estar cerca a llegar a la divisa escarlata.