DT uruguayo pica en punta para remplazar a Raimondi en el América
América busca contratar un entrenador para recuperar tras los malos resultados en el inicio de la Liga Betplay 2025-2.
América de Cali se alista para lo que será el inicio de una nueva etapa deportiva. Luego de los malos resultados y con la derrota ante Alianza Valledupar, el club decidió dar por terminado el proceso de Gabriel Raimondi como técnico y ya busca las alternativas para un nuevo ocupante de su banquillo.
Entre los opcionados han destacado nombres como el de Juan Cruz Real y también se llegó a mencionar la alternativa de Ricardo Gareca. Sin embargo, durante las últimas horas, el uruguayo Vicente Sánchez, técnico con pasado reciente en el Cruz Azul de México, podría estar cerca a llegar a la divisa escarlata.
AMÉRICA ESTÁ A LA DERIVA
Según lo revelado por el periodista Eduardo Luis, durante el programa 'LA FM + Fútbol' el técnico que fue campeón de la CONCACAF Nations League 2025 tiene opciones de desembarcar en la escuadra americana. Aunque el entrenador tenía un salario astronómico en México, hay un motivo por el que podría desembarcar en suelo caleño.
El estratega uruguayo, que viene de tener una buena etapa en suelo azteca, tiene su sede de residencia en Antioquia debido a que está casado con una colombiana. Un hecho que marca una amplia posibilidad para que el charrúa pueda desembarcar en Cascajal.
Para el onceno rojo, la figura del entrenador rioplatense parece estar en la baraja de candidatos. Todo apuntaba a que el primero en las opciones era Juan Cruz Real, pero ahora Sánchez podría tener una buena oportunidad tras caerse la posibilidad del regreso de Cruz por las presiones de un sector de la hinchada.
Sin embargo, el uruguayo no llegaría con una amplia experiencia a la casa americana. Su etapa como entrenador en propiedad ha dudado seis meses y un reto como América se podría comparar a la apuesta inicial con Raimondi.
📆 Este es el camino que recorreremos juntos en septiembre. 👹#AméricaEsLaRazón pic.twitter.com/xlV41T6kl7— América de Cali (@AmericadeCali) September 2, 2025
A partir de ahora se espera que América tenga un resurgir en su nivel deportivo. Los rojos han sumado cinco puntos en siete partidos jugados y necesitan enderezar el camino pensando en la clasificación a las instancias semifinales de la Liga Betplay y la pelea por el cupo a torneo internacional en 2026.
Para el equipo rojo la llegada de un nuevo entrenador es una necesidad imperiosa. Los escarlatas tendrán que asumir un calendario complicado con dos clásicos ante Deportivo Cali y duelos ante Millonarios, Once Caldas y Junior.
