DT Venezuela no se confía en Colombia: "No nos van a regalar nada"

La Selección de Venezuela se alista para el partido ante la Selección Colombia. El entrenador Fernando Batista dejó en claro que su equipo no espera concesiones por parte de la Selección Colombia.

El DT argentino subrayó que, a pesar de que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen asegurada la clasificación al Mundial 2026, llegarán a Maturín con la misma seriedad que los caracteriza: “Colombia no va a regalar nada, son profesionales”. Estas palabras marcan el tono de un duelo cargado de expectativas y emociones.

El técnico resaltó la dificultad que implicará enfrentar a un rival consolidado en la región. “Sabemos que será un partido complicado. Colombia no va a regalar nada por más que tenga la clasificación asegurada. Son jugadores profesionales, tienen un gran entrenador y saben lo que hacen”. Con esta declaración, Batista quiso transmitir tanto respeto por el contrario como determinación de su propio plantel, consciente de que el choque tiene un peso histórico para los venezolanos.

Con una mentalidad de final, Batista aseguró que la selección venezolana afronta el compromiso con la máxima ilusión. “Mañana tenemos que ganar para ir por el repechaje, estamos con mucha confianza; es como si fuera una final de un Mundial”. La contundencia de sus palabras refleja la urgencia que vive el combinado nacional, que depende de sí mismo para mantener vivas las opciones de clasificar y sabe que el resultado puede marcar un antes y un después en el balompié del país.

El estratega argentino también se refirió al poder ofensivo de su adversario. Según sus palabras, el talento de James Rodríguez y de jugadores como Richard Ríos es determinante en el manejo de los partidos. “Colombia ataca mucho, juega mucho por banda. Tiene buenos jugadores en posición, principalmente cuando juegan James y Ríos, que tienen la pelota y el control del juego”. Batista reconoció que neutralizar esos puntos fuertes será esencial para sostener la solidez en defensa.

Además de reconocer virtudes, Batista advirtió que la clave para su equipo será mantener la calma. “Tenemos que jugar con máxima concentración, porque no es solo un equipo; también tienen buenas individualidades. Más allá de los nervios, hay que tener tranquilidad”. El entrenador confía en que la experiencia de referentes como Salomón Rondón, Tomás Rincón y Wuilker Fariñez aporte el equilibrio necesario en momentos de presión.

Por otra parte, el seleccionador apeló a la unión de la afición con el grupo de jugadores. “Es un día para estar todos juntos, desde el lado futbolístico, que podamos darle una alegría a cada venezolano”. Su mensaje busca reforzar el sentimiento nacionalista y convertir el partido en una fiesta de orgullo, más allá de la tensión que implica disputar un cupo al repechaje mundialista.

Finalmente, Batista habló sobre la situación de Tomás Rincón, quien atraviesa molestias físicas. “Está mucho mejor […] mañana, en el último entrenamiento en el hotel, definiremos si está para jugar”. La presencia del capitán podría ser un factor anímico crucial, tanto para el grupo como para la hinchada, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin.