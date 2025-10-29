Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 13:13
Dudamel se fue del Pereira y ya tendría ofertas de dos grandes del FPC
Rafael Dudamel renunció al Deportivo Pereira por el incumplimiento en el pago de su salario.
Rafael Dudamel dio un giro inesperado a su futuro tras la renuncia al Deportivo Pereira, decisión que marca el final de un ciclo lleno de dificultades más allá del terreno de juego.
El técnico venezolano decidió dar un paso al costado luego de varios incumplimientos salariales, situación que también afectó al plantel profesional y derivó en un hecho sin precedentes: el club debió afrontar sus últimos compromisos de Liga Betplay con el equipo Sub-20 ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto.
PEIRANO SI ESTÁ EN CARPETA, PERO HAY OTRO URUGUAYO Y UN ARGENTINO
La salida de Dudamel no fue una sorpresa total, pero sí dejó en evidencia la crisis administrativa que atraviesa el cuadro matecaña. Pese a haber construido un grupo competitivo y con identidad futbolística, el entrenador no encontró respuesta por parte de la dirigencia, lo que terminó desgastando la relación.
Ahora, con su salida oficial, dos caminos parecen abrirse para el futuro inmediato del técnico. El primero lo lleva hacia Bogotá, donde Independiente Santa Fe busca un nuevo líder para su banquillo.
El equipo cardenal, que no ha definido un entrenador en propiedad tras la partida del uruguayo Jorge Bava, vería en Dudamel a un candidato ideal para encabezar su proceso en la temporada 2026. Su experiencia, conocimiento del fútbol colombiano y capacidad para trabajar con jóvenes son puntos a favor que seducen a la dirigencia santafereña.
Sin embargo, el nombre de Dudamel también resuena en el entorno de Millonarios, otro gigante del país que atraviesa momentos de incertidumbre. Aunque el conjunto azul confió recientemente en Hernán Torres tras la salida de David González, los resultados no han estado a la altura de las expectativas.
Según versiones cercanas al club, si los embajadores no logran clasificar a los cuadrangulares, podría haber un nuevo relevo en el banquillo y allí aparece nuevamente el técnico venezolano como una opción fuerte.
La dirección deportiva de Millonarios considera a Dudamel un perfil atractivo por su experiencia internacional, su pasado en la selección venezolana y su estilo equilibrado entre solidez defensiva y salida clara desde el fondo. Además, su buena relación con varios jugadores del entorno capitalino facilitaría una eventual llegada.
RAFAEL DUDAMEL acaba de presentar la carta de renuncia al @DeporPereiraFC por causa justificada (incumplimiento en pagos de salarios y condiciones pactadas con anterioridad).— Mariano Olsen (@olsendeportes) October 29, 2025
Su contrato se extendía hasta diciembre de 2026. pic.twitter.com/pr6VLQYbEf
Con 51 años, Dudamel mantiene intacta su reputación en el fútbol colombiano y sigue siendo un nombre de peso cuando se habla de proyectos serios y a largo plazo. Su salida del Pereira, aunque marcada por la frustración y la falta de apoyo institucional, podría convertirse en la puerta de entrada hacia un nuevo reto en un club con mayores ambiciones.
En definitiva, el futuro de Rafael Dudamel parece estar lejos de Risaralda, pero muy cerca de Bogotá. Entre Santa Fe y Millonarios podría escribirse el siguiente capítulo de la carrera profesional del técnico venezolano.
