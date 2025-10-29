Dudamel se fue del Pereira y ya tendría ofertas de dos grandes del FPC

La salida de Dudamel no fue una sorpresa total, pero sí dejó en evidencia la crisis administrativa que atraviesa el cuadro matecaña. Pese a haber construido un grupo competitivo y con identidad futbolística, el entrenador no encontró respuesta por parte de la dirigencia, lo que terminó desgastando la relación.

Ahora, con su salida oficial, dos caminos parecen abrirse para el futuro inmediato del técnico. El primero lo lleva hacia Bogotá, donde Independiente Santa Fe busca un nuevo líder para su banquillo.

El equipo cardenal, que no ha definido un entrenador en propiedad tras la partida del uruguayo Jorge Bava, vería en Dudamel a un candidato ideal para encabezar su proceso en la temporada 2026. Su experiencia, conocimiento del fútbol colombiano y capacidad para trabajar con jóvenes son puntos a favor que seducen a la dirigencia santafereña.

Sin embargo, el nombre de Dudamel también resuena en el entorno de Millonarios, otro gigante del país que atraviesa momentos de incertidumbre. Aunque el conjunto azul confió recientemente en Hernán Torres tras la salida de David González, los resultados no han estado a la altura de las expectativas.

Según versiones cercanas al club, si los embajadores no logran clasificar a los cuadrangulares, podría haber un nuevo relevo en el banquillo y allí aparece nuevamente el técnico venezolano como una opción fuerte.

La dirección deportiva de Millonarios considera a Dudamel un perfil atractivo por su experiencia internacional, su pasado en la selección venezolana y su estilo equilibrado entre solidez defensiva y salida clara desde el fondo. Además, su buena relación con varios jugadores del entorno capitalino facilitaría una eventual llegada.