Dueño de histórico equipo del FPC en contra del fútbol femenino: "vayan a jugar dominó"

Desde 2017 el fútbol femenino llegó a Colombia de manera profesional y desde entonces le ha dado varias alegrías a los hinchas de los clubes del FPC, pero a todo el país, ya que desde las distintas categorías de la Selección Colombia Femenina también se han dado resultados históricos que llenan de orgullo a los más de 50 millones de colombianos.

Sin embargo, este deporte jugado por mujeres también ha sido bastante criticado y la falta de apoyo en cuanto a lo organizacional, económico y demás, incrementan las razones por las cuales no se toma con la seriedad que amerita, tal como lo demostró el propio dueño de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, quien dio a conocer su completo descontento frente al fútbol femenino y envió un tajante mensaje al respecto.

Polémicas declaraciones de Eduardo Dávila: "El fútbol no es para mujeres"

Un nuevo escándalo protagonizado por Eduardo Dávila llega al fútbol femenino, ya que el propietario de Unión Magdalena en medio de una entrevista demostró la enorme inconformidad que siente desde el momento en el que este deporte jugado por mujeres llegó a Colombia de manera profesional en 2017.

Sus polémicas declaraciones se enfocaron en hablar sobre la gran variedad de problemas que trae consigo tener que contar con un equipo femenino, ya que no aporta en ningún aspecto, ni económico, ni deportivo. Además, Dávila dio a conocer que, por medio de un pensamiento bastante conservador y machista, que ello también "incentivaba al lesbianismo", hecho con el que no está de acuerdo y por lo cual no tendría en sus planes que Unión Magdalena contara con un proyecto femenino mientras él esté en el cargo.