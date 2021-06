Dueño del Inter de Miami sueña con contratar a Messi: "Hay serias conversaciones"

El Inter Miami ha entablado conversaciones con el astro argentino Lionel Messi para una posible llegada al equipo de la liga de fútbol norteamericana (MLS) en el futuro, dijo este miércoles Jorge Mas, uno de sus propietarios, al diario Miami Herald.

Estas "serias conversaciones", según reporta el diario, forman parte de las negociaciones que sostiene Messi para una extensa renovación con el FC Barcelona, que se prolongaría a lo largo de una década.

David Beckham, otro de los propietarios del Inter, "y yo hemos estado trabajando muy duro, tenemos aspiraciones de traer a los mejores jugadores y Leo Messi es un jugador generacional, posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Mas en la entrevista.

"Soy optimista de que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los propietarios del Inter Miami de construir un equipo de clase mundial", afirmó Mas, también gerente de la franquicia.

El Inter Miami, equipo debutante en 2020 en la MLS, hizo los dos fichajes más sonados de la pasada campaña en Estados Unidos, el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, este último incumpliendo las reglas salariales de la MLS, por lo que recibió una multa de dos millones de dólares.

Según reportes periodísticos en España, el nuevo acuerdo propuesto por el FC Barcelona a Messi contempla que juegue dos temporadas más con la camiseta azulgrana y que a partir de 2023 se mude a Miami para sus dos últimas campañas como futbolista, en las que ejercería como embajador del equipo español en Estados Unidos.

La oferta también contempla, que, tras su retirada de las canchas, el argentino regrese al FC Barcelona para incorporarse al área de fútbol por cinco temporadas más, siempre según los reportes.

Las especulaciones sobre el futuro de Messi se han intensificado ya que el jugador, de 33 años, termina su contrato con el Barcelona a finales de este mes.

El seis veces ganador del Balón de Oro expresó en diciembre su ilusión de jugar en Estados Unidos en un futuro indeterminado.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", afirmó 'La Pulga' en una entrevista con la televisora española La Sexta.

- Miami debe decidir "si tiene sentido" (Garber) -

Preguntado sobre una eventual llegada de Messi a la MLS, el comisionado de la liga, Don Garber, dijo el miércoles a la AFP que el Inter debe decidir "si tiene sentido para ellos".

"Yo no puedo comentar nada al respecto. Es algo que tendría que comentar el equipo de Miami. He leído los rumores (...) Creo que Miami tiene que decidir si eso tiene sentido para ellos o no", afirmó el dirigente en Los Ángeles (California), tras la presentación del Juego de las Estrellas conjunto con la liga mexicana del próximo 25 de agosto.

"Me encanta el hecho de que nuestros equipos están invirtiendo en jugadores jóvenes y en jugadores que han pasado por nuestras academias, y de vez en cuando tenemos un jugador que está hacia el final de su carrera", señaló. "Piensa en lo impactante que fue Zlatan (Ibrahimovic) para la MLS o David Beckham, puedes elegir tantos jugadores".

"Pero ahora mismo nuestro foco está en conseguir grandes jugadores jóvenes que impulsen oportunidades para ellos mismos y para nuestros clubes y en conseguir esos jugadores que son estrellas internacionales que están en su mejor momento", afirmó Garber.

Para el comisionado "Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Yo compraría una entrada si está en la MLS para verlo jugar", recalcó.

El pasado febrero, antes de iniciar la temporada 2021, David Beckham declaró que el Inter está listo para atraer a las máximas figuras internacionales como Messi o Cristiano Ronaldo.

"Por supuesto, siempre queremos traer grandes jugadores. Miami tiene un gran tirón para cualquiera y ese tipo de jugadores (Messi y Ronaldo) son los que aspiramos a traer aquí", afirmó el ex futbolista inglés, una de las mayores estrellas que han pasado por la MLS con sus seis temporadas en el LA Galaxy.