Dueños de canchas sintéticas en Cali piden ayuda por la crisis

“En mi caso sólo cuento con este ingreso”, señaló Tejada, agregando que muchos propietarios se encuentran igual. “Invirtieron los ahorros de toda su vida y ahora no tenemos recursos para sostenernos. Asimismo también están los profesores, las escuelas de fútbol, los árbitros… Este es un medio bastante grande, que vive del deporte. Es triste porque deberíamos ser tomados con importancia”, agregando, manifestando que la altos cánones de arrendamiento son la mayor pesadilla.

Le puede interesar: Atento, Colombia: hay pesimismo con la realización de la Copa Davis este año

“En lo personal, ya agoté todos mis ahorros, no sé dónde voy a sacar para pagar lo que ya se debe. También he tocado puertas para préstamos, pero hasta ahora no se han dado las cosas. Según la reuniones con los demás propietarios, todos estamos en la misma situación. Sin ahorros, sin que ingrese dinero, entonces es duro y difícil”.

De acuerdo a Lilibeth Tejada, los propietarios de las canchas de tenis en Cali ya lograron contactar a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para tener un encuentro con ella y así tratar de encontrar soluciones a la compleja situación.