Dura advertencia a colombiano en los Wolves: "Necesita paciencia"

El DT de Wolves pide paciencia y autocuidado

Pereira elogió el talento y las condiciones físicas del central antioqueño, pero también dejó claro que no debe precipitar su regreso total a la competencia. “Yerson es un jugador físicamente fuerte, agresivo y rápido, pero tiene que respetar la lesión previa en su rodilla. Cuando le exiges mucho al cuerpo y la rodilla no está al 100 %, debe tener paciencia consigo mismo”, explicó el técnico en declaraciones al medio inglés E&S.

El entrenador portugués aseguró que el colombiano tiene todo para consolidarse en la Premier League, pero su proceso requiere prudencia. “Puede jugar con el balón sin problemas, hacer pases interiores, exteriores, largos, puede hacerlo todo. Sin embargo, es un luchador que necesita respetar su cuerpo”, reiteró.

