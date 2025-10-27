Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 14:19
Dura advertencia a colombiano en los Wolves: "Necesita paciencia"
El entrenador del equipo inglés advirtió a un colombiano sobre su estado.
El defensor colombiano Yerson Mosquera atraviesa un momento clave en su carrera. Luego de una compleja lesión de ligamentos sufrida en septiembre de 2024, el jugador del Wolverhampton Wanderers trabaja para recuperar su mejor nivel, aunque su técnico, Vítor Pereira, lanzó un mensaje contundente sobre su proceso de recuperación.
El DT de Wolves pide paciencia y autocuidado
Pereira elogió el talento y las condiciones físicas del central antioqueño, pero también dejó claro que no debe precipitar su regreso total a la competencia. “Yerson es un jugador físicamente fuerte, agresivo y rápido, pero tiene que respetar la lesión previa en su rodilla. Cuando le exiges mucho al cuerpo y la rodilla no está al 100 %, debe tener paciencia consigo mismo”, explicó el técnico en declaraciones al medio inglés E&S.
El entrenador portugués aseguró que el colombiano tiene todo para consolidarse en la Premier League, pero su proceso requiere prudencia. “Puede jugar con el balón sin problemas, hacer pases interiores, exteriores, largos, puede hacerlo todo. Sin embargo, es un luchador que necesita respetar su cuerpo”, reiteró.
Mosquera, una apuesta de largo plazo para Wolves y Colombia
A sus 23 años, Mosquera suma 210 minutos en lo que va de la temporada, sin completar todavía los 90 en ningún partido. A pesar de ello, el Wolverhampton confía plenamente en él y lo renovó hasta 2030, reflejando la fe del club en su proyección.
El defensor también es considerado una pieza importante para la Selección Colombia, donde ha tenido minutos en el proceso de Néstor Lorenzo. Su prioridad ahora es alcanzar su mejor versión física y evitar recaídas que puedan comprometer su futuro. Mosquera, con su potencia y serenidad en salida, sigue siendo una de las grandes apuestas del fútbol colombiano en Europa, pero como advirtió su entrenador, el camino hacia la consolidación pasa primero por escuchar al cuerpo y respetar los tiempos de recuperación.
Antena 2