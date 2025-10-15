Dura crítica del Tino al Cucho tras el partido de Colombia y Canadá

La crítica salió fuerte. En redes y en pantalla, Faustino Asprilla no se contuvo al analizar el rendimiento de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el partido Colombia vs Canadá. Para el exjugador, el delantero no estuvo a la altura, ni por actitud ni por acciones concretas de peligro, lo cual generó debate.

Las críticas de Asprilla y lo que señala

Asprilla fue claro y directo: dijo que “no hizo un solo tiro al arco” y que perdió la oportunidad de aportar algo en ataque desde su posición de centro delantero. Para él, ese tipo de actitud es especialmente reprochable cuando juegas con la camiseta nacional y en partidos de peso.

Además, destacó que lo que más le molestó fue que el Cucho entrara a trotar “a la par de James”, restándole intensidad al juego cuando lo que se esperaba era entrega total. Asprilla comentó que, si uno va a equivocarse, que lo haga “correteando, metiendo, luchando”, no simplemente caminando o participando poco.