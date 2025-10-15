Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 17:30
Dura crítica del Tino al Cucho tras el partido de Colombia y Canadá
El exdelantero de la selección lanzó duro palo al Cucho Hernández.
Faustino “el Tino” Asprilla es una de las voces más escuchadas del fútbol colombiano. Su paso por la Selección Colombia y su carrera en Europa, especialmente con el Parma de Italia, lo convirtieron en una figura respetada dentro y fuera de las canchas. Con su estilo directo y sin filtros, el exdelantero suele opinar con fuerza sobre la actualidad del equipo nacional, y esta vez no fue la excepción ya que volvió a encender el debate con sus críticas hacia uno de los jugadores de la Tricolor.
La crítica salió fuerte. En redes y en pantalla, Faustino Asprilla no se contuvo al analizar el rendimiento de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el partido Colombia vs Canadá. Para el exjugador, el delantero no estuvo a la altura, ni por actitud ni por acciones concretas de peligro, lo cual generó debate.
Las críticas de Asprilla y lo que señala
Asprilla fue claro y directo: dijo que “no hizo un solo tiro al arco” y que perdió la oportunidad de aportar algo en ataque desde su posición de centro delantero. Para él, ese tipo de actitud es especialmente reprochable cuando juegas con la camiseta nacional y en partidos de peso.
Además, destacó que lo que más le molestó fue que el Cucho entrara a trotar “a la par de James”, restándole intensidad al juego cuando lo que se esperaba era entrega total. Asprilla comentó que, si uno va a equivocarse, que lo haga “correteando, metiendo, luchando”, no simplemente caminando o participando poco.
Dura crítica al Cucho
Las palabras de Asprilla suenan duras, pero llegan en un momento donde la exigencia en la selección es alta. Criticar a figuras con nombre puede generar ruido, pero también denunciar lo que se ve: ausencia de acciones ofensivas, poca presencia y choques en los partidos clave. Ahora queda ver si el “Cucho” responde, si asume el llamado a la mejora y si el cuerpo técnico le da otra oportunidad para reivindicarse. En el fútbol de selecciones, las críticas así no se olvidan, ni los que las lanzan ni los que las reciben.
Fuente
Antena 2