Durán a aprovechar el tiempo en casa y a recuperar la titularidad

Durán trabaja a doble jornada y será probado por Tedesco

El atacante de 21 años reconoció que su proceso de recuperación no ha sido fácil, pero sí satisfactorio gracias al acompañamiento del club turco. “Fue un proceso largo y tuve que trabajar muy duro para recuperar mi mejor forma. Ahora, estoy deseando volver a mi mejor nivel cuanto antes y ayudar a mi equipo”, explicó Durán.

El técnico Domenico Tedesco, que ha estado encima de su evolución, pretende darle minutos clave en las próximas dos fechas, Rizespor y Ferencváros, encuentros determinantes para medir si está listo para asumir un rol más importante. Durán ha trabajado a doble jornada durante el parón y desde el cuerpo técnico aseguran que su condición física ha mejorado notablemente.

Su rendimiento tendrá un peso especial porque el 1 de diciembre se jugará el clásico ante Galatasaray, un duelo decisivo por el liderato de la liga turca, donde ambos equipos están separados por apenas un punto. Fenerbahce quiere recuperar a su delantero en plenitud para uno de los partidos más importantes de la temporada.

¿Por qué Durán no fue convocado por Néstor Lorenzo?

Aunque su nombre sigue presente en el radar de la Selección, Néstor Lorenzo explicó que Durán aún no está en su mejor nivel. “No ha tenido la continuidad que necesita para competir en la Selección, está dentro del espectro, pero no está en su mejor momento con los cambios de club y las lesiones”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

Durán suma dos goles y una asistencia en nueve partidos, cifras discretas que generaron rumores sobre una posible salida del club en enero. Sin embargo, la directiva de Fenerbahce decidió respaldarlo y confiar en que su recuperación le permitirá explotar todo su potencial en la segunda mitad de la temporada.