Durán confesó todo tras la salida de Mourinho de Fenerbahce

Llegó el fin de una nueva era de Mourinho en el fútbol europeo, ya que Fenerbahce hizo oficial la destitución del cargo del estratega portugués tras la falta de resultados positivos que se han venido dando en los últimos compromisos y también no haber alcanzado los objetivos que se plantearon desde hace un año cuando se confirmó su llegada.

Fue justo para el inicio del semestre de clausura 2024 que Mourinho llegó a asumir el cargo como director técnico y se esperaba que pudiera al menos levantar el título de la liga local, pero también lo dejó escarpar contra Galatasaray. Sin embargo, durante este tiempo también pudo volver a tener al mando a un jugador colombiano, Jhon Durán, con quien se pensaba que había problemas internos, pero tras un mensaje del delantero todo parece que era solo especulación.

Jhon Durán envía sentido mensaje a Mourinho tras su salida de Fenerbahce

Fenerbahce anunció el viernes 29 de agosto que Mourinho no continuaría en el cargo de Fenerbahce, una decisión bastante desconcertante, pero que si se evalúa el rendimiento del portugués tiene sentido, en especial después de haber quedado eliminado de la Champions League frente a Benfica.

Mourinho, siempre fue claro con el club y no dudó en expresar sus críticas al club y al respectivo contexto que lo rodeaba, habiendo cuestionado principalmente la falta de fichajes y no quedando contento con los que se hicieron, tal como es el caso de Jhon Durán, de quien habló en un par de ocasiones por el nivel de compromiso y deportivo, pero al final el delantero de la Selección Colombia reconoció que no hubo malos ratos con 'Mou' y le agradeció por el poco tiempo que compartieron.