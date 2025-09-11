Durán en crisis: desde Turquía acusan al cuerpo técnico de forzarlo a jugar

“Al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar”

Según informa Sabuncuoğlu, reconocido periodista turco, el tema de Jhon Jader Durán va mucho más allá de molestias en la espalda, es un tema delicado y sería culpa de la gestión durante la estancia en la que coincidieron Jhon Durán y Mourinho en el Fenerbache.

El delantero colombiano viene teniendo problemas musculares en la espalda desde el último partido de Champions entre su equipo y el Benfica, el colombiano entró y tuvo que ser sustituido nuevamente al no aguantar el dolor después de un esfuerzo. En el momento se teorizó mucho sobre que fuera una excusa por el no llamado a la selección o sobre que el delantero siempre tiene problemas con su técnico, sin embargo, el periodista turco informa que la situación pasó a mayores y el colombiano podría ser operado.

Durán viajó de emergencia a Barcelona a consultar un especialista para ver cuál era la mejor opción, lo que, si es que parece descartada la idea de que vuelva en dos o tres semanas, el periodista turco asegura que todo este problema es culpa del cuerpo técnico y afirma que: “Durante la época de José Mourinho, al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar cuando tenía dolor. Lo lanzaban al campo cuando estaba físicamente débil, cuando tenía dolor. Si Jhon Durán sigue lesionado hoy, es por este tipo de incidentes”.