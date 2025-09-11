Durán en crisis: desde Turquía acusan al cuerpo técnico de forzarlo a jugar
El jugador colombiano tiene problemas físicos y parece ser más grave de lo esperado.
Jhon Jader Durán se ha convertido en un no parar cuando se habla de polémicas, siempre hay algo nuevo que decir con sus temas o algo por opinar, pero esta vez todo parece indicar que su situación es más delicada de lo esperada.
Desde Turquía anuncian que el colombiano no está recuperado de su lesión y no parece que el regreso a los terrenos de juego suceda pronto, surge la idea de ser intervenido por un especialista.
“Al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar”
Según informa Sabuncuoğlu, reconocido periodista turco, el tema de Jhon Jader Durán va mucho más allá de molestias en la espalda, es un tema delicado y sería culpa de la gestión durante la estancia en la que coincidieron Jhon Durán y Mourinho en el Fenerbache.
El delantero colombiano viene teniendo problemas musculares en la espalda desde el último partido de Champions entre su equipo y el Benfica, el colombiano entró y tuvo que ser sustituido nuevamente al no aguantar el dolor después de un esfuerzo. En el momento se teorizó mucho sobre que fuera una excusa por el no llamado a la selección o sobre que el delantero siempre tiene problemas con su técnico, sin embargo, el periodista turco informa que la situación pasó a mayores y el colombiano podría ser operado.
Durán viajó de emergencia a Barcelona a consultar un especialista para ver cuál era la mejor opción, lo que, si es que parece descartada la idea de que vuelva en dos o tres semanas, el periodista turco asegura que todo este problema es culpa del cuerpo técnico y afirma que: “Durante la época de José Mourinho, al jugador se le obligaba obstinadamente a jugar cuando tenía dolor. Lo lanzaban al campo cuando estaba físicamente débil, cuando tenía dolor. Si Jhon Durán sigue lesionado hoy, es por este tipo de incidentes”.
¿Adiós a la Selección Colombia?
Aunque de parte del cuerpo técnico insisten en negar que haya habido una pelea los rumores de malestar entre ellos y Durán sigue existiendo, pero más allá de problemas el delantero estaría prácticamente descartado para los amistosos de octubre.
Aún sin operarse los tiempos son muy cortos y por bien que le salgan las cosas volvería a finales de septiembre, justo cuando se entrega la convocatoria. Si bien ya no hay eliminatorias la selección prepara los amistosos contra los dos locales, Canadá y México, en las que se espera rotación de jugadores para que se den a conocer con el cuerpo técnico.
Todos los problemas personales sumados a los físicos ahora se le suma que su competencia viene afilada, Córdoba anotó en ambos partidos y Suárez se robó los reflectores con un póker frente a Venezuela, además corre en desventaja con otros no llamados como lo son Borré, Cucho Hernández, Dayro o el mismo Borja.