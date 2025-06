Durán recibe fea noticia en Arabia: ya hay comunicado oficial

Cristiano Ronaldo también publicó un mensaje de despedida al técnico italiano: "Grazie per tutto!" ('Gracias por todo').



Pioli no cumplió las expectativas del club de Riad al quedar tercero en la liga saudí, a trece puntos de Al Ittihad, capitaneado por el delantero francés Karim Benzema, y no clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia.

¿Qué pasará con Jhon Jader Durán?

Mucho se habla de que Jhon Jader Durán se irá de este equipo en los próximos días, pues al parecer Cristiano Ronaldo pidió su salida para renovar con el equipo árabe.

Algunos equipos de la Premier League podrían ficharlo en condición de préstamo por seis meses y con opción de compra, pero todavía no hay nada concreto.

