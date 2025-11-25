Durán recibe portazo en Turquía: “No tiene química en el club”

Jhon Jáder Durán le apunta a regresar a la Selección Colombia para el 2026 de cara a las Fechas FIFA y para el Mundial. Poco a poco busca su mejor forma en el Fenerbahce, pero no ha podido romper las redes de rivales en Turquía ni en la UEFA Europa League.

El delantero antioqueño volvió a ser titular ante el Rizespor en condición de visitante y no tuvo la mejor suerte jugando poco más de 70 minutos en la cancha. Por fortuna, el colombiano salvó su presentación con una asistencia. Sin embargo, tuvo poca pegada dentro de la cancha.

Sumar minutos de titular y dejar buenas presentaciones será esencial para Jhon Jáder Durán de cara a recibir una nueva oportunidad de Néstor Gabriel Lorenzo. El entrenador ya aseguró que la convocatoria se hará a partir de los jugadores que estén en mejor forma.

Sin embargo, en la prensa de Turquía apuntan con todo al atacante y afirman que no ha podido estar en forma con sus compañeros ni que tampoco tiene química con sus compañeros. Y claro, le ha costado bastante por el regreso de la lesión. Estuvo dos meses sin jugar y eso se ve en el miedo a buscar un balón para no lesionarse nuevamente antes del Mundial.

EL DARDO DE LA PRENSA DE TURQUÍA A JHON JÁDER DURÁN

Después del partido entre el Rizespor y el Fenerbahce, el periodista Ömer Üründül del medio Sabah afirmó que, “tras una primera parte muy negativa, empezar la segunda sin cambios es ilógico. ¿Cómo pudo Durán, que no hizo nada, mantenerse en el campo tantos minutos? Para empezar, no tiene química con sus compañeros. Además, falló un gol que podría haber sido perfecto”.

El Fenerbahce ganó 2-5 en condición de visitante, y, sin duda alguna, el primer pedido que se le pide a un delantero goleador es marcar goles. No tuvo la pegada deseada y se quedó sin romper la red del Rizespor. Jhon Durán se conformó con una asistencia.

Ömer Üründül también habló de quién debe ser el delantero centro de Fenerbahce y borró completamente al colombiano, “mucha gente critica a En-Nesyri por su rendimiento, y tienen todo el derecho a hacerlo; pero ahora mismo, el delantero centro del Fenerbahce es principalmente En-Nesyri”.

Un colega de Ömer Üründül, Mustafa Culcu en Sabah también se fue en contra de Jhon Jáder Durán, “estuvo ineficaz. Tedesco acertó con sus sustituciones y mereció la victoria”. Aunque la prensa se va de frente al delantero antioqueño, SofaScore y BeSoccer Pro le dieron una buena calificación.

Los dos medios aplaudieron a Jhon Jáder Durán con una puntuación de 7,4. Falló un gol claro de gol. Tuvo cuatro disparos, uno solo de ellos fue al arco. El colombiano espera ganarse su lugar en la titular y llegar de la mejor manera al Mundial si Néstor Lorenzo lo convoca.