Durán reveló la gravedad de su lesión tras victoria en Champions League

Poco a poco va retomando de manera oficial las competencias de nivel europeo y una de las que trae consigo mayor expectativa es la Champions League, la cual se encuentra en su tercera ronda, en donde hay algunos jugadores colombianos que se están robando el protagonismo, tal como Jhon Durán.

El delantero de la Selección Colombia arribó a Fenerbahce en el presente mercado de fichajes y se ha convertido en una pieza importante para José Mourinho en la zona ofensiva. El estratega portugués le volvió a dar el voto de de confianza para el partido de vuelta de la tercera ronda de la Champions League ante Feyenoord y el delantero le correspondió de buena manera con gol, pero también dejó preocupación porque salió del terreno de juego con una lesión a la cual se refirió.

Le puede interesar: Durán acerca al Fenerbahce a Champions; un colombiano será eliminado

Jhon Durán habló sobre su primer gol y lesión con Fenerbahce en la Champions League

Durante la tercera ronda de la Champions League, Fenerbahce recibió en Turquía a Feyenoord, equipo con el cual habían perdido en el partido de ida por un marcador de 2-1, pero al cual supieron darle vuelta con protagonismo colombiano para dejar un resultado global de 6-4.

Fenerbahce venció en casa al cuadro de Países Bajos 5-2, un resultado en donde Jhon Durán se reportó con gol sobre el cierre de la primera parte. El delantero antioqueño auspició como titular y deslumbró durante 60 minutos, pero lamentablemente tuvo que salir del terreno de juego sobre el 62 tras una molestia física. Sin embargo, una vez finalizado el compromiso, el delantero dio a conocer que estaba contento por haber celebrado su primer gol en una competencia oficial y que no había nada de qué preocuparse por su lesión.