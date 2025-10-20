Duran se pone en modo Mundial: noticia de última hora desde Fenerbahce

Su último encuentro había sido en la UEFA Champions League, frente al Benfica, donde mostró destellos de su potencia antes de resentirse físicamente. Para tratar la lesión, la institución decidió enviarlo a Barcelona, donde recibió atención especializada con el fin de acelerar su recuperación sin poner en riesgo su integridad.

En el entorno del club otomano, el regreso del colombiano genera esperanza, pero también cierta cautela. La directiva del Fenerbahce todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la opción de compra del jugador, quien llegó cedido con la expectativa de demostrar su valor en el fútbol europeo.

Todo dependerá de su rendimiento en los próximos meses y de su capacidad para mantenerse en plena forma, algo crucial en un equipo que aspira a dominar tanto la liga local como los torneos internacionales.

Para Durán, esta etapa marca un nuevo comienzo. El hecho de volver a compartir cancha con sus compañeros es un estímulo emocional después de semanas de trabajo solitario. Sin embargo, el cuerpo técnico ha dejado claro que no se precipitará su regreso competitivo.

La prioridad será consolidar su estado físico antes de arriesgar una recaída, una decisión que refleja el enfoque responsable del club y su interés en preservar el futuro deportivo del joven artillero.