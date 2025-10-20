Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 11:53
Duran se pone en modo Mundial: noticia de última hora desde Fenerbahce
El delantero sabe que tendrá una dura tarea para regresar al radar de la Selección Colombia.
Jhon Durán dio un paso importante hacia su retorno a las canchas. El delantero colombiano volvió a entrenarse junto al grupo del Fenerbahce, en lo que representa una señal positiva de su recuperación tras varias semanas de trabajo diferenciado.
Lea también: Presidente del Fenerbahce confirmó duro momento sobre Jhon Jader Durán
Aunque aún no está listo para competir oficialmente, su reincorporación parcial al plantel es vista con optimismo dentro del club turco. El atacante de 21 años llevaba más de un mes fuera de acción debido a una inflamación en la tibia, dolencia que lo obligó a detener su progresión justo cuando empezaba a ganarse la confianza del cuerpo técnico.
En otras noticias
EL PLAN QUE NECESITA COLOMBIA
Su último encuentro había sido en la UEFA Champions League, frente al Benfica, donde mostró destellos de su potencia antes de resentirse físicamente. Para tratar la lesión, la institución decidió enviarlo a Barcelona, donde recibió atención especializada con el fin de acelerar su recuperación sin poner en riesgo su integridad.
En el entorno del club otomano, el regreso del colombiano genera esperanza, pero también cierta cautela. La directiva del Fenerbahce todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la opción de compra del jugador, quien llegó cedido con la expectativa de demostrar su valor en el fútbol europeo.
Todo dependerá de su rendimiento en los próximos meses y de su capacidad para mantenerse en plena forma, algo crucial en un equipo que aspira a dominar tanto la liga local como los torneos internacionales.
Para Durán, esta etapa marca un nuevo comienzo. El hecho de volver a compartir cancha con sus compañeros es un estímulo emocional después de semanas de trabajo solitario. Sin embargo, el cuerpo técnico ha dejado claro que no se precipitará su regreso competitivo.
La prioridad será consolidar su estado físico antes de arriesgar una recaída, una decisión que refleja el enfoque responsable del club y su interés en preservar el futuro deportivo del joven artillero.
Jhon Duran takımla çalışmalara başladı. pic.twitter.com/PkzAWu93sc— Tek Yol FENER (@TekYolFener) October 20, 2025
El calendario ofrece una oportunidad cercana: el duelo por la UEFA Europa League frente al VfB Stuttgart el próximo 23 de octubre. Aunque no hay confirmación oficial sobre su inclusión en la convocatoria, la posibilidad de ver a Durán en el banquillo o sumando minutos ya entusiasma a los seguidores del Fenerbahce.
Le puede interesar: Colombia subió una posición; así está el nuevo ranking FIFA oficial
Otro de los objetivos del delantero será estar recuperado y sumar minutos pensando en volver a pelear la chance de ser convocado para los partidos de la Selección Colombia. El atacante sigue siendo una de las alternativas de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.
Fuente
Antena 2