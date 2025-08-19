Durán sentenciado por leyenda de Fenerbahce por su actitud: "Con Mou estará en el banquillo"

Las alarmas se prendieron con el físico de Jhon Jáder Durán después de que saliera con molestias del partido contra el Feyenoord en la UEFA Champions League. Pese a esto, el delantero logró recuperarse y fue inicialista en el juego ante el Göztepe que dio inicio a la Superliga turca para el colombiano.

Jugó 75 minutos y su actitud en la cancha volvió a dar de qué hablar por un codazo que pudo dar para más. Recibió la tarjeta amarilla, pero, cualquier otro árbitro central con otro rasero podía haber expulsado a Jhon Durán, una situación que, seguramente, José Mourinho no perdonaría.

Bajo este panorama, una de las leyendas del Fenerbahce, Volkan Demirel, arquero que alcanzó a jugar 17 temporadas en la institución tuca advirtió al delantero colombiano por sus recurrentes actos de indisciplina que lo han marcado con entrenadores como Unai Emery, Stéfano Pioli o, presuntamente, con la Selección Colombia.

Sin embargo, Volkan Demirel dejó claro que, en este caso, José Mourinho no es un director técnico que perdone este tipo de situaciones, y, que de haber sido tarjeta roja en el debut de la Superliga turca, todo se pudo haber ido abajo entre el entrenador y el jugador antioqueño.

“PRONTO ESTARÁ EN EL BANQUILLO”; VOLKAN DEMIREL SOBRE LA ACTITUD DE JHON DURÁN

Volkan Demirel analizó el codazo de Jhon Durán confirmando que la tarjeta amarilla estaba bien, pero que estuvo a nada de irse del campo de juego expulsado. En ese sentido, aseveró que son actitudes que no están permitidas por José Mourinho, dado que, en el pasado, el portugués tuvo que lidiar con estas situaciones y relegó a sus jugadores que no seguían las instrucciones previas.

El arquero turco afirmó que, “con el estilo de José Mourinho, Jhon Durán pronto estará en el banquillo”. Durán es de esos jugadores que entra al roce a menudo y que en el Al Nassr ya le jugó una mala pasada la fricción. En Arabia Saudita le pasó contra el Al-Ettifaq al agredir a un rival sobre el últiomo tramo del partido.

José Mourinho ha dejado claro que los jugadores deben controlar su comportamiento, y tiene varias historias con futbolistas que no pudieron mantener la calma. Mario Balotelli es el ejemplo ideal y es, justamente, el camino que no debe trazar Jhon Durán.

Hace unas semanas volvió a tomar fuerza una anécdota que contó José Mourinho cuando estaba en el Inter de Milan con el delantero italiano. Ocurrió en la Champions League contra el Rubin Kazan. No tenía delanteros suplentes, y el único que estaba disponible fue Mario Balotelli.

“Mario jugó ese partido. En el minuto 42 ya le habían sacado tarjeta amarilla. Fuimos al vestuario en el descanso y utilicé 14 de los 15 minutos para hablar sólo con él. Le dije que no tenía delanteros en el banco, le pedí que no se enfadara, que no tocara a nadie, no entrara en provocaciones y no reclamara nada al árbitro, Pero al primer minuto del segundo tiempo, tarjeta roja...”, afirmó.

MOURINHO DESTACÓ EL COMPROMISO DE JHON DURÁN

Aunque la advertencia de Volkan Demirel a Jhon Durán ya tomó fuerza, José Mourinho destacó el sacrificio del colombiano en el partido ante Feyenoord en el que anotó un gol y salió lesionado en el segundo tiempo.

Para las pretensiones del Fenerbahce y de José Mourinho, lo de Jhon Durán fue solo una alarma. El colombiano se pudo recuperar y volvió a la formación titular en la Superliga de Turquía. El entrenador portugués afirmó que, “mis jugadores lucharon con todas sus fuerzas. No es fácil para algunos jugar los 90 minutos. Jhon Durán no pudo haber hecho más”.

El sacrificio será algo esencial para ganarse a José Mourinho, pero, en el caso de que Jhon Durán cometa actos de indisciplina como expulsiones, provocaciones o peleas infantiles dentro del club, seguramente, el entrenador luso no tendrá problemas de dejarlo relegado en el banquillo de suplentes.