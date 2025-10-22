Durán sufrió nuevo contratiempo en Fenerbahce: “Es difícil comentar"

Un 27 de agosto de 2025 se le vino todo abajo a Jhon Jáder Durán con su presente con el Fenerbahce de la Liga de Turquía cuando esperaba sellar la clasificación para la fase de grupos de la UEFA Champions League. Fueron eliminados por el Benfica y se consolaron con la Europa League.

Infortunadamente, en aquel encuentro de la Champions, el colombiano, Jhon Jáder Durán salió lesionado sobre los últimos minutos. Una misteriosa lesión lo privó de seguir jugando en la liga turca y en la UEFA Europa League en donde ya transcurren por la tercera jornada de la competencia europea.

Se perdió dos meses, pero, Fenerbahce entregó las buenas noticias de que ya está en las sesiones de entrenamiento en busca de acelerar su regreso a las canchas. Sin embargo, todavía no hay ninguna novedad con respecto a cuándo podría volver a jugar y se esperaba que fuera en la competencia de Europa ante el Stuttgart.

El entrenador italiano del Fenerbahce, Doménico Tedesco habló acerca del momento que vive el jugador colombiano y si puede ser tenido en cuenta para el partido contra Stuttgart. Las noticias no son las mejores para Jhon Durán.

EL CONTRATIEMPO QUE SUFRIÓ JHON DURÁN EN TURQUÍA

En algunos medios afirmaron que estos pueden ser los últimos meses del colombiano en Fenerbahce. Llegó en calidad de cedido por un año, pero todo podría acabarse de manera anticipada. En ese sentido, debería regresar al dueño de sus derechos deportivos, Al Nassr.

La directiva parece respaldar a Jhon Durán, y seguramente, no tendrían planes de sacarlo sino hasta que se cumpla el año de contrato con el equipo turco. Doménico Tedesco referenció cómo va el tema con el antioqueño y su regreso a las canchas, pero, todo parece indicar que no será el jueves 23 de octubre contra Stuttgart.

Tedesco afirmó que, “me resulta difícil comentar sobre Jhon Duran en este momento. Es difícil decir si estará listo para este partido. Solo participa parcialmente en los entrenamientos. Espero que se una a nosotros lo antes posible”. Bajo esas declaraciones, el colombiano no estará para enfrentar al Stuttgart.

LO QUE SE JUEGA FENERBAHCE CON JHON DURÁN

Y es que, su lesión no fue un tema sencillo y podría tener secuelas del golpe. Durán tendría un regreso lento al campo de juego. No sería frente al Stuttgart, pero podría ser en la siguiente fecha de la Superliga de Turquía cuando el Fenerbahce enfrente al Gaziantep.

Además, se viene una fecha clave de la Liga de Turquía, dado que el Fenerbahce se medirá nada más ni nada menos que al Besiktas el domingo 2 de noviembre. El club de Jhon Durán está en la tercera plaza con 19 puntos, a seis del líder, Galatasaray.

Mucho se está jugando el Fenerbahce en este arranque liguero con la necesidad de dar un golpe al líder y tomar la punta. El equipo de Doménico Tedesco debe primer superar a Trabzonspor que es el segundo de la tabla de posiciones con un punto más que ‘Los canarios amarillos’.