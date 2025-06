Durán suma problemas en su regreso a Al Nassr: decisión sobre su futuro

Jhon Jáder Durán no vive sus mejores días en Arabia Saudita. El delantero colombiano, fichado con grandes expectativas por el Al Nassr a mediados de la temporada pasada, estaría en la rampa de salida tras no cumplir con el rendimiento esperado. Según fuentes cercanas al club, el exjugador del Aston Villa no ha logrado adaptarse al ritmo de la Saudi Pro League ni a la exigente interna del equipo que lidera Cristiano Ronaldo.

Durán, de apenas 21 años, llegó al fútbol saudí como una de las apuestas de futuro en el ambicioso proyecto de Al Nassr, que continúa fichando talento joven con proyección europea. Sin embargo, desde su arribo, el atacante antioqueño ha tenido un papel muy secundario en el esquema del técnico Stefano Pioli.

