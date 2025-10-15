Durán vive calvario en Turquía: destapan confesión al borde de lágrimas

Sin duda alguna, la última temporada no ha ido de la mejor manera para las ilusiones de Jhon Jáder Durán. Su salida de Aston Villa con destino a Al Nassr de Arabia Saudita llamó bastante la atención, pues, generaba curiosidad que saliera de la Premier League a un rentado poco vistoso, especialmente para jugadores jóvenes que apenas están empezando sus carreras.

Su paso por Al Nassr fue fugaz y recaló en el Fenerbahce de Turquía en calidad de cedido por un año. Las lesiones se convirtieron en su principal enemigo y una fractura a causa del estrés lo mermó. Se perdió las Eliminatorias Sudamericanas en los dos últimos partidos, al igual que la Fecha FIFA de octubre.

Desde Turquía, el medio Sports Digitale toma las palabras del periodista Murat Asik que reveló cómo está viviendo la lesión y el no poder ser tenido en cuenta en su selección en las últimas convocatorias.

“DURÁN LLEGÓ AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS”; LA REALIDAD DEL DELANTERO COLOMBIANO EN TURQUÍA

El periodista Murak Asik mantuvo que, “Durán finalmente llegó al borde de las lágrimas. “Me duele, no puedo convencer a nadie”, decía". “En otras palabras: ‘Me duele, me duele, ¿por qué no debería jugar?’”. Hasta ese punto ha llegado la carrera del delantero colombiano que trazó todo un plan para jugar el Mundial, pero poco o nada le ha servido.

En Aston Villa era un jugador que entraba desde el banquillo y muy rara vez era el titular. Al no estar jugando, habría pensado en Al Nassr como la ruta que le podía dar la confianza en la selección. De hecho, Murak Asik mantuvo que, “al fin y al cabo, es el Mundial. Mira, hay algo que la gente se pierde: el Mundial de este año, y John Duran vino a Turquía para jugarlo”.

Le vino mal moverse al conjunto saudí, pues, el periodista turco comentó que, “Como Arabia Saudí no es especialmente popular y el ritmo de la competición es lento, pensó: ‘Déjame jugar en una liga europea y estar listo’”.

La selección y jugar el Mundial es el objetivo. Murak Asik cerró afirmando que todo pasa por un dolor que se ha agravado cada vez más, “¿acaso este tipo no le importa la selección y no juega? No. Tiene dolor, y es una situación difícil. Una fractura por estrés es una lesión grave. No desaparece por sí sola”.

SE ACERCA SU REGRESO A LAS CANCHAS

Los últimos días han sido claves para el delantero colombiano en la aceleración de su recuperación. De acuerdo con el medio Fanatik, su regreso se puede dar en las siguientes fechas si así lo desea el entrenador italiano, Doménico Tedesco.

Aunque se esperaba que no fuera a jugar el partido siguiente tras el parón de la Fecha FIFA, Fanatik explicó que su regreso se daría justo en ese partido, “se ha sabido que Jhon Duran, quien comenzó su entrenamiento de campo y luego su entrenamiento con balón la semana pasada en Fenerbahçe, probablemente estará incluido en la convocatoria para el partido contra Fatih Karagümrük”.

Sin embargo, aclaran que eso será tarea del cuerpo técnico conformado por Doménico Tedesco. El exseleccionador de Bélgica será el último en analizar cómo está el colombiano y definir si juega o no.