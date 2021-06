Durísima respuesta de Óscar Córdoba a James por críticas a exfutbolistas

Las declaraciones entregadas por James Rodríguez el pasado fin de semana no cayeron bien entre exjugadores de la Selección Colombia. Uno de ellos fue el portero Oscar Córdoba, quien lanzó una respuesta durísima.

“Si los códigos es hablar de fútbol y no poder comentar el posicionamiento de un jugador o la decisión de un técnico, entonces sí estoy quebrando los códigos. Si es eso lo que le molesta, entonces estoy quebrando los códigos. Pero lo hago desde la mesa de unos amigos, donde comentamos fútbol desde el respeto”, indicó el ahora panelista de ESPN.

Asimismo, el golero cafetero dejó claro que cuando daba su opinión lo hacía desde sus “experiencias, no de las de otros. Y cuando opino, opino de lo que veo en el terreno de juego y las decisiones que puede tomar un técnico, un directivo, un jugador. ¿Eso es romper códigos? Entonces sí, rompo muchos códigos”.

Hay que recordar que James estuvo en un live de Instagram con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, donde el volante colombiano mostró su molestia e inconformidad al ser desconvocado de las dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022 y de la Copa América, diciendo que él se encontraba en perfecto estado para disputar el torneo de sudamericano.

“Yo no estaba mal ahora yo estaba bien para jugar la Copa América. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él (Reinaldo Rueda) me diga, yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador, ahí yo cierro el culo y me voy”, fueron las palabras de Rodríguez que generaron todo tipo de polémica.