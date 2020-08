Durísimas palabras de Blatter contra Infantino por nuevo escándalo en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, investigado penalmente en Suiza, "piensa que es intocable", estimó este jueves su predecesor en el cargo, Joseph Blatter, que pidió la apertura de una investigación de la Comisión de Ética de la organización que dirige el fútbol mundial.

Infantino, al frente de la FIFA desde 2016, "partió en una situación en la que piensa que es intocable, eso es megalomanía", piensa Blatter, en declaraciones a la AFP.

El patrón del fútbol mundial es objeto desde el 30 de julio de un proceso penal en Suiza. El fiscal federal extraordinario estima que hay "elementos constitutivos de un comportamiento reprobable en relación al encuentro entre el fiscal general Michael Lauber, el presidente de la FIFA y el primer fiscal de Haut-Valais" Rinaldo Arnold, amigo desde la infancia de Infantino.

En una carta reciente a las 211 federaciones miembro de la FIFA, Infantino explicó de nuevo que esos encuentros, de los cuales no existe rastro escrito, "no eran en ningún caso secretos y seguro que no eran ilegales".

Blatter también es investigado penalmente y está suspendido hasta 2021 por la justicia interna de la FIFA por el controvertido pago de dos millones de francos suizos a Michel Platini.

La Comisión de Ética de la FIFA "debería inmediatamente abrir una investigación y comunicarla, como hicieron contra mí", estimó Blatter.

El expresidente de la FIFA consideró que esa Comisión de Ética "no es independiente" ya que Infantino "blindó los órganos de control y eso es muy preocupante".

Por otra parte, el exsecretario general de la FIFA Jérôme Valcke, que fue el número dos de Blatter, confirmó a la AFP que una audiencia que tenía prevista en Berna fue cancelada por las restricciones de viaje ante la pandemia.

"La audiencia no ha tenido lugar por la situación con el COVID. No hay nueva fecha fijada", indicó Valcke, que reside en Cataluña y no pudo viajar a Suiza. Los viajeros procedentes de España deben guardar una cuarentena al entrar en el país helvético.

Valcke, experiodista francés, estaba convocado por el fiscal Thomas Hildbrand en el marco de un proceso penal que afecta también a Blatter y al exdirector financiero Markus Kattner. Los tres son sospechosos de "gestión desleal".

Blatter respondió a las preguntas del fiscal el pasado jueves.