Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 14:33
Duro golpe para Linda Caicedo; Real Madrid sufre lo peor en Liga F de España
El equipo 'blanco' ve nuevamente con dificultad el objetivo de obtener el título.
El Barcelona reinó este sábado por goleada 4-0 en la locura del Clásico de la undécima jornada de la ‘Liga F Moeve’ ante el Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo, un duro golpe para el conjunto ‘merengue’ en esta competencia, quedando a 7 puntos de su acérrimo rival que lidera el torneo con 30 puntos.
El Barcelona cerró así la herida abierta de la pasada temporada, cuando el equipo entonces dirigido por Alberto Toril rompió en este mismo escenario una racha de 18 victorias azulgranas consecutivas (1-3).
Lea también: Lorenzo explicó por qué no convocó a Jhon Durán a Selección Colombia
En otras noticias: novedades de la Selección Colombia en la última fecha FIFA del 2025
El equipo 'merengue' pierde el clásico por goleada y se aleja del título en la Liga F
El partido arrancó con un ritmo vertiginoso. El Real Madrid avisó pronto con un gol anulado a Caroline Weir y un disparo al poste de Linda Caicedo que Cata Coll atrapó en segunda instancia. Tras ese inicio agitado, el Barcelona recuperó el control y encontró el peligro por las bandas.
Ewa Pajor fue la gran protagonista de la primera mitad con un doblete, culminando centros rasos de Claudia Pina y Caroline Graham (2-0). La delantera polaca pudo ampliar aún más su cuenta, pero le anularon dos goles antes del descanso.
El Real Madrid malgastó un penalti a favor y terminó goleado
En la segunda parte, el conjunto blanco tuvo la opción de meterse en el partido con un penalti cometido por Cata Coll sobre Athenea del Castillo, pero la propia guardameta detuvo el lanzamiento de Caroline Weir.
Ya en el añadido, con el Real Madrid volcado, Sydney Schertenleib robó un balón y definió con calma el 3-0, y Aitana Bonmatí cerró la goleada con el 4-0 que consolida al Barcelona como líder, ahora con siete puntos de ventaja.
La nota negativa para el conjunto azulgrana fue la lesión de Esmee Brugts, que tuvo que abandonar el campo en camilla en el minuto 70 con molestias en la rodilla derecha.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2