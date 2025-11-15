Duro golpe para Linda Caicedo; Real Madrid sufre lo peor en Liga F de España

El Barcelona reinó este sábado por goleada 4-0 en la locura del Clásico de la undécima jornada de la ‘Liga F Moeve’ ante el Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo, un duro golpe para el conjunto ‘merengue’ en esta competencia, quedando a 7 puntos de su acérrimo rival que lidera el torneo con 30 puntos.



El Barcelona cerró así la herida abierta de la pasada temporada, cuando el equipo entonces dirigido por Alberto Toril rompió en este mismo escenario una racha de 18 victorias azulgranas consecutivas (1-3).

