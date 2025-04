Duro golpe para Mayra Ramírez: Chelsea fue goleado en Champions

El Barcelona, impulsado por un doblete de Claudia Pina y dos asistencias de Alexia Putellas, goleó al Chelsea (4-1) en el Estadio Johan Cruyff y tomó una cómoda ventaja en la ida de semifinales de la Liga de Campeones femenina que le acerca a la final de la competición que se disputará en Lisboa.



Tras un primer tiempo en el que el Alexia Putellas falló un penalti y Ewa Pajor abrió el marcador (1-0, min.35), Claudia Pina (2-0, min.70) anotó el segundo tanto a favor del cuadro azulgrana cuatro minutos antes de que las inglesas se acercaran por mediación de Sandy Baltimore. Irene Paredes, en el minuto 82, y otra vez Pina, en el 90, firmaron el 4-1 final.

Después de dominar en los primeros compases del partido e imponerse a un planteamiento más conservador de su rival, las locales se toparon a los diez minutos con un penalti por manos de Nathalie Björn que la colegiada pitó tras ser avisada por el VAR. Pero la ejecución de Putellas topó con una gran respuesta de Hampton bajo palos.



Con tablas en el marcador, las locales no cesaron de dominar con el balón y se toparon con un conjunto ordenado. Las de Sonia Bompastor lo intentaron buscando la profundidad de sus laterales y usando el desequilibrio de Baltimore, pero las coberturas del Barça dejaron clara la convicción del vigente campeón.



Sin premio en los primeros compases, las barcelonistas lograron abrir la lata en cuanto el esquema 'blue', muy sólido, se desencajó. Putellas enmendó su error y robó el esférico con rapidez para conectar en largo con la '9' Ewa Pajor, que no perdonó en el mano a mano con Hampton (1-0, min.35)



Esta mínima ventaja favorable a las locales lució en el luminoso hasta bien entrado el segundo tiempo. Cinco minutos tardó Pina, que sustituyó a Graham Hansen en el minuto 65, en marcar el segundo tanto azulgrana (2-0, min.70).

La futbolista catalana remató una jugada colectiva al más puro estilo Barça. Ona Batlle arrancó desde su banda, trianguló con Bonmatí y esta le devolvió el balón para que asistiera, en un medido y lejano centro lateral, a la delantera, que solo tuvo que poner la punta de la bota para.



En el mejor momento de las locales, con Bonmatí y Putellas totalmente adueñadas del centro del campo, las londinenses recortaron distancias. En una acción aislada cuatro minutos después del segundo gol, el cuadro británico, que había ido de más a menos con un segundo tiempo más discreto que el primero, consiguió sacar oro de un saque de banda. Macario controló, protegió y encontró a Baltimore, que, como un cohete por la banda izquierda, encaró a Cata Coll y definió al segundo palo.



Pero la respuesta del Barça fue inminente. En un saque de esquina servido por Pina, Irene Paredes entró como un avión de cabeza, firmando el tercer gol del partido y volviendo a plasmar la superioridad local.



Pero la fiesta azulgrana aún no había terminado. En el minuto 90, Pina trianguló con Putellas, y esta, que se encargó de servir su segunda asistencia de tacón, la dejó sola ante la meta inglesa.



La futbolista de 23 años remató a bocajarro y al primer palo para colocar el cuarto. Un último gol con el que el Barça encarrila la eliminatoria que deberá rematar en Londres el próximo 27 de abril.